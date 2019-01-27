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      Кіборг "Доберман" мріє, щоб про воїнів пам'ятали завжди

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      Кіборг Іван Шостак
      Кіборг Іван Шостак

      Чотири роки тому, у січні 2015-го, російські телеканали показали більше схоже на допит інтерв'ю з пораненими "кіборгами".

      – Бригада какая? 
      – Та я не знаю. Какую давали – такую и возил. 
      – Какой приказ был отдан последний?
      – В смысле? Отвозить людей. 
      – Куда?
      – В аэропорт.

      Діалог вище – частина "розмови" солдата 80-ї бригади Івана Шостака на псевдо "Доберман" з так званим журналістом пропагандистського телеканалу LifeNews. На відео чутно, як за кадром хтось із наших військових стогне, через силу промовляючи: "Боляче".

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      На записі, розтиражованому по всіх телеканалах РФ, Ваня нічого не скаже про підрозділ і кількість особового складу. У лютому того ж року його, як і інших важких поранених, обміняють. За ліву руку "Добермана", придавлену плитами після підриву в ДАПі, лікарі боротимуться приблизно півроку, проте на реабілітації у Німеччині кінцівку все ж ампутують по лікоть.

      Шостак був мобілізований влітку, служив механіком-водієм. На територію Донецького аеропорту прибув під час запеклих боїв у січні 2015-го: висадив з МТЛБ десантників, а потім у "мотолигу" поцілили бойовики. "Доберман" дивом вижив. А його напарник, теж солдат 80-ки, Володимир Трух, на жаль, загинув. За кілька днів після цього окупанти підірвуть термінал. І ще за кілька Шостак потрапить у полон.

      Це відео, як і той страшний період, Ваня згадує неохоче. Цього року він відмовив в інтерв'ю всім українським телеканалам. Каже, втомився від щорічної "січневої уваги" та щиро мріє, щоб про військових, незалежно від дат, незалежно від того, де й коли вони воювали, пам'ятали завжди.

      Він поговорив зі мною телефоном, я планувала виписати "хоч якийсь коментар". Але є випадки, коли коментарі зайві. Просто знайте: Ваня не втік з країни, не розчарувався у всіх і вся, не проклинає той день, коли потрапив до війська, не очікує допомоги "згори", розраховує лише на себе. Він протезований, але протез вдягає рідко – каже, більше заважає, ніж допомагає.

      "Доберман" працює там, де й до війни, – у будівельній компанії. Двоє його дітей ходять до школи, дружина працює вихователем у дитячому садочку. Як і планував, Ваня знову сів за кермо. Він не бідкається, просто не звик до такого. У Вані все добре.

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      Автор: Повернись живим
      Теги: Война на Донбассе Новости политики Новости Украины Публикации Война Донецкий аэропорт Киборги
      Источник: 24 Канал
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      Кіборг "Доберман" мріє, щоб про воїнів пам'ятали завжди
      сегодня , 08:40 Кіборг "Доберман" мріє, щоб про воїнів пам'ятали завжди
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