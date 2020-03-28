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      Киборг из Донецкого аэропорта умер после 5 лет борьбы за жизнь

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      Защитник Донецкого аэропорта Андрей Мельник умер 27 марта после 5 лет лечения от тяжелого ранения и пребывания в коляске. Боец был родом из Костополя на Ровненщине.

      Андрей Мельник почти сразу после начала АТО отправился на Донбасс. Сначала он служил в 80-й аэромобильной бригаде во Львове, впоследствии перевелся в 81-ю десантно-штурмовую бригаду, информирует Rivne Media.

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      Андрей участвовал в защите Донецкого аэропорта. После этого киборг должен был ехать на ротацию в отпуск. Накануне отъезда в Константиновке он вышел в город в гражданском, где пьяный украинский офицер, приняв за врага, открыл по Андрею огонь.


      Андрей Мельник боролся за жизнь 5 лет / Фото Rivne.post

      Тяжелое ранение повредило желудок, кишечник и спинной мозг. Андрей оказался в инвалидной коляске и в течение 5 лет проходил реабилитацию.

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      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Ровно Жертвы Донецкий аэропорт Киборги
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