Киборг из Донецкого аэропорта умер после 5 лет борьбы за жизнь

Защитник Донецкого аэропорта Андрей Мельник умер 27 марта после 5 лет лечения от тяжелого ранения и пребывания в коляске. Боец был родом из Костополя на Ровненщине.

Андрей Мельник почти сразу после начала АТО отправился на Донбасс. Сначала он служил в 80-й аэромобильной бригаде во Львове, впоследствии перевелся в 81-ю десантно-штурмовую бригаду, информирует Rivne Media.

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Андрей участвовал в защите Донецкого аэропорта. После этого киборг должен был ехать на ротацию в отпуск. Накануне отъезда в Константиновке он вышел в город в гражданском, где пьяный украинский офицер, приняв за врага, открыл по Андрею огонь.



Андрей Мельник боролся за жизнь 5 лет / Фото Rivne.post

Тяжелое ранение повредило желудок, кишечник и спинной мозг. Андрей оказался в инвалидной коляске и в течение 5 лет проходил реабилитацию.