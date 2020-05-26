Киев с 1900-го до 20-го годов в уникальных фотографиях

В Киеве в начале XX века был период активного развития. Также в этот период Киев пережил один из строительных бумов в 1909 – 1914 годах, когда активно строили доходные дома.

Украинцы будут праздновать 31 мая День Киева. Редакция 24 канала предлагает ознакомиться с уникальными историческими фотографиями нашей столицы. Это уже вторая серия архивных фото.

Предыдущие исторические фото Киев до ХХ века в удивительных фото

В период с 1900 года, Киев стал центром борьбы украинского народа за государственность. По состоянию на 1917 год в Киеве украинцев было меньше всех других наций. До 1920 года продолжались противостояния, а уже в начале этого года была возобновлена работа коммунальных сетей и трамвайного сообщения.

Дарниця в Киеве

Дарница – это историческое название местности и реки, левобережная часть Киева. В XIX веке Дарница принадлежала к Броварской волости Остерского уезда и была дачной местностью с вековым сосновым лесом.



Дарница, около 1900 год /Фото с фейсбук-страницы Historical Kiev

Львовская площадь в столице

Львовская площадь известна с древнерусских времен. В 1869 году эта торговая площадь получила официальное название "Львовская площадь", но киевляне продолжали ее называть "Синим базаром".



"Синий базар" / Фото с фейсбук-страницы Historical Kiev



"Львовская площадь" в 1900 году / Фото с фейсбук-страницы Historical Kiev

Подол

Подол составляет древнейшую часть города. Название местности происходит от старославянского "подолъ" – низменная местность.

На фото корпус Киево-Могилянской академии и купол Церкви Пресвятой Богородицы и Подол в 1910 году.



Корпус Киево-Могилянской академии /Фото с фейсбук-страницы Historical Kiev

Киевский трамвай в 1913 году

В Киеве по состоянию на 1913 год успешно функционировало 20 линий, которые принадлежали ОКГЖД. Существовало даже несколько отдельных предприятий: Святошинское и Демеевское.



Трамвай, 1913 год / Фото с фейсбук-страницы Historical Kiev

Карета скорой помощи в Киеве

На фото карета киевской скорой помощи в 1920 году. Врачи скорой оказывают помощь пострадавшему мужчине.



Скорая помощь, 1920 год / Фото с фейсбук-страницы Historical Kiev