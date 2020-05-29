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Киев в 60-70-х годах: фотографии, которые удивят

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Отель "Москва" в Киеве
Отель "Москва" в Киеве / glavcom.ua

Киев в 60-70 годах часто называют город-садом. Ведь все улицы были покрыты зелеными деревьями и благоухающими цветами – это можно заметить на цветных фото Киева. 24 канал создал подборку ретро фотографий.

Цикл исторических фотографий ко Дню Киева – продолжается. Редакция 24 канала сегодня хочет показать зеленую столицу, а точнее Киев в 1960 – 1970 годах.

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Киев продолжают развивать. В 1960 году запустили первый участок метрополитена. А киевляне называли свой город – садом.

На вывесках заведений, афишах в 60-70-х годах можно увидеть надписи на украинском языке.

Черно-белый и цветной Киев

Вид Киево-Печерской Лавры в 1960 году. Фото сделано с моста имени Патона.


Киево-Печерская Лавра в 1960 году / Фото с фейсбук-страницы Historical Kiev

На фото панорама Левого берега в 1960 году. Вместо жилого массива Березняков – село.


Панорама Левобережной части Киева / Фото с фейсбук-страницы Historical Kiev

Площадь Калинина в 1960-70-х годах. На фото видно, как Киев уже расстроился.


Площадь Калинина / Фото: glavcom.ua

На фото Знаменитые киевские каштаны на Крещатике в 60-70-х годах.


Каштаны на Крещатике / Фото: glavcom.ua

А это - "зеленый" Крещатик в 1965 году. На фото виден отечественный общественный транспорт и родной фасад ЦУМа.


Крещатик в 1965 году / Фото с фейсбук-страницы Historical Kiev

На фото бульвар Перова, 1968-69 годы. Вдалеке виднеется село Троещина.


Бульвар Перова/ Фото из фейсбук-стораницы Historical Kiev

С предыдущими сериями фото можно ознакомиться по ссылкам:

Автор: Анна Запотоцкая
Теги: Новости Киева Новости Украины История
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