Киев в 60-70-х годах: фотографии, которые удивят
Киев в 60-70 годах часто называют город-садом. Ведь все улицы были покрыты зелеными деревьями и благоухающими цветами – это можно заметить на цветных фото Киева. 24 канал создал подборку ретро фотографий.
Цикл исторических фотографий ко Дню Киева – продолжается. Редакция 24 канала сегодня хочет показать зеленую столицу, а точнее Киев в 1960 – 1970 годах.
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Киев продолжают развивать. В 1960 году запустили первый участок метрополитена. А киевляне называли свой город – садом.
На вывесках заведений, афишах в 60-70-х годах можно увидеть надписи на украинском языке.
Черно-белый и цветной Киев
Вид Киево-Печерской Лавры в 1960 году. Фото сделано с моста имени Патона.
Киево-Печерская Лавра в 1960 году / Фото с фейсбук-страницы Historical Kiev
На фото панорама Левого берега в 1960 году. Вместо жилого массива Березняков – село.
Панорама Левобережной части Киева / Фото с фейсбук-страницы Historical Kiev
Площадь Калинина в 1960-70-х годах. На фото видно, как Киев уже расстроился.
Площадь Калинина / Фото: glavcom.ua
На фото Знаменитые киевские каштаны на Крещатике в 60-70-х годах.
Каштаны на Крещатике / Фото: glavcom.ua
А это - "зеленый" Крещатик в 1965 году. На фото виден отечественный общественный транспорт и родной фасад ЦУМа.
Крещатик в 1965 году / Фото с фейсбук-страницы Historical Kiev
На фото бульвар Перова, 1968-69 годы. Вдалеке виднеется село Троещина.
Бульвар Перова/ Фото из фейсбук-стораницы Historical Kiev
С предыдущими сериями фото можно ознакомиться по ссылкам:
- Киев до ХХ века в удивительных фото
- Киев с 1900-го до 20-го годов в уникальных фотографиях
- Как жил Киев в 20-30-х годах ХХ века: старинные фотографии
- Киев времен восстановления после войны: архивные фотографии