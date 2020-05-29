Киев в 60-70-х годах: фотографии, которые удивят

Киев в 60-70 годах часто называют город-садом. Ведь все улицы были покрыты зелеными деревьями и благоухающими цветами – это можно заметить на цветных фото Киева. 24 канал создал подборку ретро фотографий.

Цикл исторических фотографий ко Дню Киева – продолжается. Редакция 24 канала сегодня хочет показать зеленую столицу, а точнее Киев в 1960 – 1970 годах.

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Киев продолжают развивать. В 1960 году запустили первый участок метрополитена. А киевляне называли свой город – садом.

На вывесках заведений, афишах в 60-70-х годах можно увидеть надписи на украинском языке.

Черно-белый и цветной Киев

Вид Киево-Печерской Лавры в 1960 году. Фото сделано с моста имени Патона.



Киево-Печерская Лавра в 1960 году / Фото с фейсбук-страницы Historical Kiev

На фото панорама Левого берега в 1960 году. Вместо жилого массива Березняков – село.



Панорама Левобережной части Киева / Фото с фейсбук-страницы Historical Kiev

Площадь Калинина в 1960-70-х годах. На фото видно, как Киев уже расстроился.



Площадь Калинина / Фото: glavcom.ua

На фото Знаменитые киевские каштаны на Крещатике в 60-70-х годах.



Каштаны на Крещатике / Фото: glavcom.ua

А это - "зеленый" Крещатик в 1965 году. На фото виден отечественный общественный транспорт и родной фасад ЦУМа.



Крещатик в 1965 году / Фото с фейсбук-страницы Historical Kiev

На фото бульвар Перова, 1968-69 годы. Вдалеке виднеется село Троещина.



Бульвар Перова/ Фото из фейсбук-стораницы Historical Kiev

С предыдущими сериями фото можно ознакомиться по ссылкам: