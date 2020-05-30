Киев в 80-х годах продолжал разрастаться, и даже не хватало городских земель для жилищного строительства. Численность населения увеличивается, соответственно, сады и школы переполнены. 24 канал предлагает вспомнить, как выглядел Киев в те времена.

Уже завтра Киев будет праздновать свой День рождения. Редакция 24 канала хочет показать подборку исторических фотографий из жизни Киева в 1980-х годах. Это предпоследняя серия фотографий.

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В 1980 году инфраструктура города не справлялась с большим потоком людей. Детские сады и школы были переполнены, автобусы всегда ездили забитыми, а для строительства не хватало места.

О том, как жил Киев в 80-х годах – смотрите в следующих фото.

Площадь Леси Украинки в Печерском районе города. Здесь в 1973 году установлен памятник Лесе Украинке.



Киевляне ожидают свой трамвай на площади Леси Украинки, начало 80-х / Фото с фейсбук-страницы Historical Kiev

Так выглядела улица Артема в начале 80-х, сейчас это улица Сечевых Стрельцов.



Улица Сечевых Стрельцов в 80-х / Фото с фейсбук-страницы Historical Kiev

Крещатик 1980 году был переполнен транспортом общественным и частным.



Улица Крещатик в 80-х годах / Фото: telegraf.com.ua

А это улица Жданова (сейчас – улица Сагайдачного) в 1980 году.



Улица Жданова, 1980 год / Фото с фейсбук-страницы Historical Kiev

Одна из самых известных улиц Киева – Крещатик в 1981 году. Автор фото Т. Шабловский.



Осенний Крещатик / Фото с фейсбук-страницы Historical Kiev

В школьные годы все собирали и сдавали макулатуру и металлолом. На этом фото школьники в 1982 году, которые несут на металлической спинке кровати собранную макулатуру.



Сбор макулатуры и металлолома в 1982 году / Фото с фейсбук-страницы Historical Kiev

Так выглядели Верховная рада и Мариинский дворец в 1982 году.



Верховная Рада и Мариинский дворец / Фото: daypic

На фото почти неузнаваемый Андреевский спуск в 1989 году. На фото он более зеленый, без привычной для него суеты.



Андреевский спуск в 1989 году / Фото: telegraf.com.ua

С предыдущими сериями фото можно ознакомиться по ссылкам: