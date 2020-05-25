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Киев до ХХ века в удивительных фото

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Контрактовая ярмарка в Киеве до ХХ века
Контрактовая ярмарка в Киеве до ХХ века / Исторический Киев

Самый активный период развития Киева приходится на конец XIX – начало ХХ века. Но до 1900 года жизнь в столице не стояла на месте, что-то строили, а что-то разрушали. 24 канал решил вспомнить, как выглядела столица Украины до XX века.

Ко Дню Киева, который украинцы будут праздновать 31 мая, редакция 24 канала хочет напомнить, как выглядела наша неповторимая столица в разные десятилетия ХХ века. Ежедневно мы будем публиковать в 6:20 архивные фотографии Киева, не пропустите.

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На протяжении XVII и начала XVIII века хозяйственная и общественная жизнь Киева начала расширяться: количество населения увеличивается и оживает торгово-экономическая жизнь.

В этот период также развивалась духовная и культурная сторона жизни киевлян. Уже в 1881 году в Киеве были пущены первые конные вагоны, а с 1900 года через Куреневку и Приорку в дачное поселение Пуща-Водица пролегла трамвайная колея.

Ильинская церковь в Киеве

Эту церковь построили в 1692 году на пожертвования мещанина Петра Гудимы. Здесь шла служба в течение тысячи лет!

Ильинская церковь является важным архитектурным акцентом в застройке Подола.


Ильинская церковь построена в 1692 году / Фото с фейсбук-страницы Historical Kiev

Владимирский собор в Киеве

Православный собор в Киеве, возведенный в 1862–1882 годах.

Владимирский собор построен в русском неовизантийском стиле. Первоначальный проект был продуман архитектором Иваном Штромом и Павлом Спарро, позже его переделал архитектор Александр Беретти.


Владимирский собор, конец 1880 года / Фото с фейсбук-страницы Historical Kiev

Пересечение улицы Глобочицкой и Вознесенского спуска

Глобочицкая улица известна с конца XVIII века как часть древнего пути от Подола на Житомирскую дорогу. Название улицы происходит от ручья Глубочица.

Улица получила в XVIII веке название "Вознесенский спуск" от Вознесенской церкви.


Вид на пересечение улицы Глобочицкой и Вознесенского спуска, 1880 год / Фото с фейсбук-страницы Historical Kiev

Киевский Крещатик

Главная улица Киева – Крещатик. Длина ее – 1,3 километра.

В ХVI–XVII веках этот участок назывался "Евсейкова долина", а вот история Крещатика как городской улицы начинается в 1797 году.

Уже тогда Крещатик был переполнен людьми, ведь в Киев привезли Контрактовую ярмарку, которая должна была дать толчок дальнейшему развитию города.


Крещатик в 1890 году / Фото с фейсбук-страницы Historical Kiev


Панорама Арсенала, начало 1900 года / Фото с фейсбук-страницы Historical Kiev

Житний рынок

Житний рынок – самый древний действующий рынок в Киеве. Его история берет начало со времен Киевской Руси.

В XV веке Житний рынок стал основным торговым центром города. Также здесь дважды в год собиралась ярмарка.


Житний рынок, начало 1900 года / Фото с фейсбук-страницы Historical Kiev

Автор: Анна Запотоцкая
Теги: Новости Украины История Новости Киева
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