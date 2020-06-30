В КГГА готовы отложить до начала 2021 года введение единого электронного билета на проезд в городском общественном транспорте. За это время правительство должно урегулировать законодательство в сфере льгот на проезд.

Перенос запуска э-билета: причина

О готовности отсрочить внедрение электронного билета для урегулирования законодательства сообщила пресс-служба КГГА.

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Столичная власть готова отложить запуск электронной билета до 1 января 2021 года.

Согласно Конституции Украины, государство должно компенсировать проезд для льготников. Однако с 2015 года эти расходы возложены на местные бюджеты. Поэтому Киев из местного бюджета возмещает перевозчикам все расходы за проезд льготников города.

Однако в КГГА беспокоятся, что это будет несправедливо в отношении льготников из других регионов. Ведь стоимость их проезда столичная власть возместить не сможет. Об этом рассказала заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

Людям придется платить собственные деньги за проезд после введения единого электронного билета,

– отметила Хонда.

Поэтому в КГГА убеждены, что государству следует урегулировать этот вопрос на законодательном уровне.

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