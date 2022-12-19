Киев и область ночью атаковали "Шахидами": что известно в настоящее время
19 декабря 2022, 05:14Читати новину українською
Россия снова применила против Украины массированную террористическую атаку дронами-камикадзе. На протяжении ночи 19 декабря "Шахиды" иранского производства атаковали несколько регионов, включая Киев и область.
Из официальных сообщений местных властей по состоянию на 5 утра известно о по меньшей мере 9 сбитых дронов. К сожалению, по информации местных в сети, можно предполагать и прилеты.