Мэр Киева поздравил киевлян с Днем города. Также Виталий Кличко разместил в фейсбуке оригинальный видеоролик, посвященный празднику.

"Киев – это город, который знают и любят во всем мире. Киев – это каждый из нас! Мы любим тебя, Киев!", – написал Кличко в фейсбуке.

На кадрах: виды Киева – парки, мосты, муралы – и обычные люди, которые напевают полюбившуюся многим песню "Как тебя не любить, Киев мой!". Но изюминка видеопоздравления – в конце ролика, где словам песни Виталий Кличко по видеочату учит известного актера и бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварцнеггера.

"Это видео о любви. Любовь каждого киевлянина к своему родному городу. Ведь каждого из нас с Киевом связывает нечто свое, особенное", – написал мэр Киева в комментарии к видео.

Поздравления с Днем Киева: смотрите видео