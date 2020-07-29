Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" запланировала специальные рейсы в Нью-Йорк и Майами. Забронировать билеты можно только в экономическом классе обслуживания.

Рейсы запланированы на август, сообщает пресс-служба МАУ.

Обратите внимание МАУ опубликовала список рейсов в августе: куда будет летать авиакомпания

Дата и время рейсов в США

Киев – Нью-Йорк: 3 и 7 августа в 11:25.

Нью-Йорк – Киев: 3 и 7 августа в 17:45.

Киев – Майами: 5 августа в 13:00.

Майами – Киев: 5 августа в 23:55 по местному времени.

Могут ли украинцы путешествовать в США

Украинцам разрешен въезд на территорию Соединенных Штатов Америки при 2 условиях:

соблюдение 14-дневной самоизоляции,

отсутствие визитов в страны Евросоюза, Великобритании, Ирландии, КНР, Бразилии, Ирана за последние 14 дней.

Цены на билеты старуют от 14 тысяч гривен в одну сторону.



Цены на рейсы Киев – Майами / Скриншот



Цены на рейс Майами – Киев / Скриншот

Купить билеты на рейсы можно на официальном сайте МАУ по этой ссылке.

Заметим, что Европейский Союз планирует оставить свои границы закрытыми еще минимум на две недели для граждан большинства стран мира. В частности, решение касается и Украины.