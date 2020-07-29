МАУ выполнит спецрейсы в США: даты и цены
Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" запланировала специальные рейсы в Нью-Йорк и Майами. Забронировать билеты можно только в экономическом классе обслуживания.
Рейсы запланированы на август, сообщает пресс-служба МАУ.
Обратите внимание МАУ опубликовала список рейсов в августе: куда будет летать авиакомпания
Дата и время рейсов в США
- Киев – Нью-Йорк: 3 и 7 августа в 11:25.
- Нью-Йорк – Киев: 3 и 7 августа в 17:45.
- Киев – Майами: 5 августа в 13:00.
- Майами – Киев: 5 августа в 23:55 по местному времени.
Могут ли украинцы путешествовать в США
Украинцам разрешен въезд на территорию Соединенных Штатов Америки при 2 условиях:
- соблюдение 14-дневной самоизоляции,
- отсутствие визитов в страны Евросоюза, Великобритании, Ирландии, КНР, Бразилии, Ирана за последние 14 дней.
Цены на билеты старуют от 14 тысяч гривен в одну сторону.
Цены на рейсы Киев – Майами / Скриншот
Цены на рейс Майами – Киев / Скриншот
Заметим, что Европейский Союз планирует оставить свои границы закрытыми еще минимум на две недели для граждан большинства стран мира. В частности, решение касается и Украины.