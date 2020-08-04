Следующий пересмотр эпидемиологической ситуации состоится 7 августа. Киев, вероятно, по-прежнему будет отвечать нормам зеленой карантинной зоны.

Согласно текущей ситуации, столица будет оставаться в предыдущей карантинной зоне, заявил глава управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в комментарии "РБК-Украина".

Читайте также COVID-19 в Киеве: за сутки зафиксировали 108 случаев

В пределах показателей ожидается, что Киев останется в зеленой зоне,

– отметил Рубан.

Следующий пересмотр состоится 7 августа.

Обратите внимание! В течение 3 августа в Киеве обнаружили 108 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. В общем с начала эпидемии в столице зафиксировали 8 662 случая COVID-19.

Напомним, с 1 августа в Украине начали действовать новые правила адаптивного карантина, страну поделили на зоны.

Адаптивный карантин и разделение на зоны: кратко

Регионы поделили на четыре зоны по уровню эпидемической опасности: зеленую, желтую, оранжевую, красную.

по уровню эпидемической опасности: зеленую, желтую, оранжевую, красную. Луцк, Тернополь, а также Кицманский район Черновицкой области вошли в красную. Киев и Киевская область и большинство областей – в зеленую.



Минздрав поделил Украину на зоны / Инфографика LB.ua



Разделение на зоны во время карантина / Инфографика 24 канала