Ситуация позволяет: Киев может остаться в зеленой зоне еще на неделю
Следующий пересмотр эпидемиологической ситуации состоится 7 августа. Киев, вероятно, по-прежнему будет отвечать нормам зеленой карантинной зоны.
Согласно текущей ситуации, столица будет оставаться в предыдущей карантинной зоне, заявил глава управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в комментарии "РБК-Украина".
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В пределах показателей ожидается, что Киев останется в зеленой зоне,
– отметил Рубан.
Следующий пересмотр состоится 7 августа.
Напомним, с 1 августа в Украине начали действовать новые правила адаптивного карантина, страну поделили на зоны.
Адаптивный карантин и разделение на зоны: кратко
- Регионы поделили на четыре зоны по уровню эпидемической опасности: зеленую, желтую, оранжевую, красную.
- Луцк, Тернополь, а также Кицманский район Черновицкой области вошли в красную. Киев и Киевская область и большинство областей – в зеленую.
Минздрав поделил Украину на зоны / Инфографика LB.ua
Разделение на зоны во время карантина / Инфографика 24 канала