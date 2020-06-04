Киев не готов к ослаблению карантина: сколько продлятся ограничения
Эпидемиологическая ситуация в Киеве по состоянию на 4 июня не позволяет смягчить карантинные ограничения. Вероятнее всего, без послаблений столица будет до конца недели.
Эпидситуация в Киеве – неудовлетворительная
За сутки 3 июня в столице заболели 77 киевлян, поэтому об уменьшении показателя инцидентности не говорится. Об этом сообщил председатель Госпродслужбы в Киеве Олег Рубан, информирует "РБК-Украина".
К теме В Украине растет количество областей, которые не готовы ослаблять карантин: список
В Киеве уже неделю наблюдается резкий подъем заболеваемости и стабильно высокий показатель госпитализации. Это говорит о том, что улучшение эпидемической ситуации в Киеве в ближайшее время, а это 2 – 3 дня, не будет наблюдаться,
– отметил Рубан.
Окончательное решение относительно карантинных ограничений киевская комиссия по чрезвычайным ситуациям примет 5 июня. Однако для ослабления карантина, считает Рубан, пока оснований нет.
Что такое показатель инцидентности?Одним из признаков адаптивного карантина, который ввели в Украине, является инцидентность. То есть количество новых больных за последние 7 дней на 100 тысяч населения. Этот показатель установлен на уровне 12.
Какие области не готовы к ослаблению карантина
По состоянию на 4 июня не готовы перейти на второй этап ослабление карантина такие регионы:
- Киев;
- Волынская область;
- Днепропетровская область;
- Донецкая область;
- Житомирская область;
- Львовская область;
- Луганская область;
- Ровненская область;
- Черновицкая область.
Карантин в Украине: главное
- По состоянию на 4 июня в Украине подтвердили 25 411 случаев заболевания COVID-19, из них 747 человек умерли, еще 11 042 больных выздоровели.
- Карантин в Украине продлится минимум до 22 июня. Ранее правительство опубликовало соответствующее постановление, которое предусматривает пять этапов выхода из карантина.
- Второй этап ослабления карантинных ограничений начался с 22 мая.