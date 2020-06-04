Эпидемиологическая ситуация в Киеве по состоянию на 4 июня не позволяет смягчить карантинные ограничения. Вероятнее всего, без послаблений столица будет до конца недели.

Эпидситуация в Киеве – неудовлетворительная

За сутки 3 июня в столице заболели 77 киевлян, поэтому об уменьшении показателя инцидентности не говорится. Об этом сообщил председатель Госпродслужбы в Киеве Олег Рубан, информирует "РБК-Украина".

К теме В Украине растет количество областей, которые не готовы ослаблять карантин: список

В Киеве уже неделю наблюдается резкий подъем заболеваемости и стабильно высокий показатель госпитализации. Это говорит о том, что улучшение эпидемической ситуации в Киеве в ближайшее время, а это 2 – 3 дня, не будет наблюдаться,

– отметил Рубан.

Окончательное решение относительно карантинных ограничений киевская комиссия по чрезвычайным ситуациям примет 5 июня. Однако для ослабления карантина, считает Рубан, пока оснований нет.

Что такое показатель инцидентности?Одним из признаков адаптивного карантина, который ввели в Украине, является инцидентность. То есть количество новых больных за последние 7 дней на 100 тысяч населения. Этот показатель установлен на уровне 12.

Какие области не готовы к ослаблению карантина

По состоянию на 4 июня не готовы перейти на второй этап ослабление карантина такие регионы:

Киев;

Волынская область;

Днепропетровская область;

Донецкая область;

Житомирская область;

Львовская область;

Луганская область;

Ровненская область;

Черновицкая область.

Карантин в Украине: главное