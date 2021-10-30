Киев окутал густющий туман: мистические фото столицы
Источник:24 канал
В канун Хэллоуина, 30 октября, Киев окутал густой туман. Несмотря на то, что синоптики даже объявили первый уровень опасности, туман добавил особой атмосферы столице.
Подобные погодные условия образовались не только в Киеве. В течение 30 октября туман будет в некоторых областях Украины.
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Где будет туман 30 октября
По прогнозу синоптиков, туман продержится в течение всех суток в большинстве северных, центральных и восточных областей. А видимость на дорогах будет ограничена до 200 – 500 метров.
Туманы продержатся в таких областях:
- Киевская,
- Черниговская,
- Сумская,
- Черкасская,
- Полтавская,
- Кировоградская,
- Днепропетровская,
- Харьковская,
- Луганская.
Несмотря на особую атмосферу, такие погодные условия могут быть опасными для транспорта. И водителям, и пешеходам стоит быть начеку и проявлять максимальную осторожность.
Киев окутал густющий туман / Фото 24 канала (Ирины Вихрущ, Кристины Немченко и Татьяны Крохмаль)
Предостережения для водителей
Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане следовать следующим советам:
- снизить скорость движения;
- при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;
- держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге.