Киев окутал густющий туман: мистические фото столицы

30 октября 2021 , 16:01
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Источник:

24 канал

В канун Хэллоуина, 30 октября, Киев окутал густой туман. Несмотря на то, что синоптики даже объявили первый уровень опасности, туман добавил особой атмосферы столице.

Подобные погодные условия образовались не только в Киеве. В течение 30 октября туман будет в некоторых областях Украины.

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Где будет туман 30 октября

По прогнозу синоптиков, туман продержится в течение всех суток в большинстве северных, центральных и восточных областей. А видимость на дорогах будет ограничена до 200 – 500 метров.

Туманы продержатся в таких областях:

  • Киевская,
  • Черниговская,
  • Сумская,
  • Черкасская,
  • Полтавская,
  • Кировоградская,
  • Днепропетровская,
  • Харьковская,
  • Луганская.

Несмотря на особую атмосферу, такие погодные условия могут быть опасными для транспорта. И водителям, и пешеходам стоит быть начеку и проявлять максимальную осторожность.

Киев окутал густющий туман / Фото 24 канала (Ирины Вихрущ, Кристины Немченко и Татьяны Крохмаль)

Предостережения для водителей

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане следовать следующим советам:

  • снизить скорость движения;
  • при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;
  • держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
  • при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
  • избегать резких маневров на дороге.
Автор: Альона Захарова