Киев планирует изменить систему очистки питьевой воды
Уже через 2 – 2,5 года в Киеве могут полностью изменить систему очистки питьевой воды. "Киевводоканал" планирует отказаться от использования хлора для обеззараживания питьевой воды и перейти на более современные и безопасные технологии и реагенты.
У Києві встановили нове обладнання з виробництва гіпохлориту на водопровідній насосній станції "Мінська". Вона тринадцята з чотирнадцяти діючих артезіанських водопровідних насосних станцій, що переведені на нову технологію знезараження води за допомогою гіпохлориту натрію, повідомили в КМДА.
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Чим знезараження гіпохлоритом натрію краще за хлор
Використання гіпохлориту для знезараження води значно покращує її запах, присмак, колір тощо.
Усі артезіанські насосні станції перебувають в міській забудові. Відмова від рідкого хлору обладнання підвищить безпечність та екологічність процесу знезараження води. Адже транспортування та зберігання хлору – це колосальні ризики та потенційна екологічна загроза.
Як зараз відбувається знезараження води в Києві
Поки ще 90% киян споживають воду, що знезаражується саме за допомогою хлору.
Коли очікувати впровадження нових системна інших станціях
Невдовзі і Дніпровська станція відмовиться від використання рідкого хлору і перейде на більш сучасний і безпечний реагент – діоксид хлору. Вона постачає 25-30% води киянам.
"Обладнання вже змонтоване, але у зв’язку з коронавірусом, на жаль, роботи із запуску були призупинені. Очікуємо приїзду закордонних фахівців наприкінці червня, а тоді зможемо розпочати пусконалагоджувальні роботи і протягом місяця ми запустимо це обладнання», – зазначив генеральний директор "Київводоканал" Дмитро Новицький.
Після цього «Київводоканал» перейде до модернізації Деснянської водопровідної станції, яка постачає 65% води місту, та підбору оптимальної технології знезараження деснянської води.