В Киеве 10 июня жара побила сразу два температурных рекорда. В шестой день метеорологического лета зафиксировали самую теплую за 135 лет погоду.

Окрім того, найспекотнішою за останніх 140 років у столиці виявилася й ніч з 10 на 11 червня. Про це інформує Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

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Так, 10 червня в Києві середньодобова температура повітря становила +26,3 градуси. Це на 0,3 градуса вище попереднього рекордного значення температури для цього дня 1885 року.

А ось у ніч з 10 на 11 червня у Києві температура повітря не опустилася нижче +20,6 градусів. Торішнє попереднє рекордне значення в цей день становило +20,2 градуси. Відтак, воно виявилось перевищеним на 0,4 градуса.

Це цікаво! Метеорологічне літо в Києві наступило із запізненням на два тижні й почалося приблизно 4 червня. Найпізніше метеорологічне літо починалось у Києві 7 червня у 2001 та 1990 роках.



А ось протягом зими 2019 – 2020 в Києві не зафіксували метеорологічну зиму вперше за 140 років.

Тим часом 12 червня в низці українських регіонів синоптики оголосили штормове попередження. Грози, шквальні вітри та град пройдуть у західних областях, а також на Вінниччині.