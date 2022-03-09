Киев, Полтава, Ровно и Волынь – воздушная тревога, спрячьтесь в укрытие

В ряде украинских городов днем 9 марта была объявлена воздушная тревога. Предупредительные сирены начали звучать в Киеве, Полтаве, Ровно и Волыни около 12:45.

Жители этих городов и регионов, сохраняйте, пожалуйста, покой. Возьмите с собой самые важные вещи и немедленно направляйтесь к ближайшему укрытию.

Читайте также Ракетные удары по домам, отсутствие газа и обстрелы в Мариуполе: возведение за сутки

Помогите добраться до укрытия близким, а также соседям. Не выходите оттуда, пока не услышите соответствующий сигнал об отбое воздушной тревоги.

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!