Киев, Полтава, Ровно и Волынь – воздушная тревога, спрячьтесь в укрытие
9 марта 2022 , 12:47Читати новину українською
В ряде украинских городов днем 9 марта была объявлена воздушная тревога. Предупредительные сирены начали звучать в Киеве, Полтаве, Ровно и Волыни около 12:45.
Жители этих городов и регионов, сохраняйте, пожалуйста, покой. Возьмите с собой самые важные вещи и немедленно направляйтесь к ближайшему укрытию.
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Помогите добраться до укрытия близким, а также соседям. Не выходите оттуда, пока не услышите соответствующий сигнал об отбое воздушной тревоги.
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