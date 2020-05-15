В Киев снова не будут пускать грузовики: детали

С понедельника, 18 мая, въезд крупногабаритного и большегрузного транспорта в Киев будет ограничен.

Как объяснил мэр Киева Виталий Кличко, киевская городская власть усиливает контроль за въездом в столицу грузовиков, поскольку в городе можно наблюдать сложную транспортную ситуацию. Об этом столичный мэр заявил во время традиционного видеобрифинга 15 мая.

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Кличко, в частности, напомнил, что такие меры столичные власти уже ввела. Однако контроль за ними – недостаточен. Поэтому он обратился в полицию с призывом усилить эти меры.

В какое время будет действовать ограничение для грузовиков

Утром – с 7:00 до 10:00.



Вечером – с 17:00 до 20:00.

"Это необходимо для стабилизации трафика в городе во время пиковой нагрузки на дороги", – подчеркнул мэр Киева.

По его словам, ограничение будет действовать до полного восстановления работы общественного транспорта. То есть, когда на дорогах столицы станет меньше частных машин.

Кличко добавил, что киевская власть постепенно увеличивает количество наземного общественного транспорта. Таким образом, после 22 мая он уже сможет работать в обычном режиме. Но соблюдение карантинных правил в нем никто не отменял.

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Заметим, по состоянию на 15 мая в Киеве подтвердили 2068 случаев заболевания коронавирусом, в частности 56 новых за сутки. К сожалению, 43 человека умерли. А 200 пациентам удалось выздороветь.