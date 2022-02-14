Киев снова "желтый": Минздрав обновил зоны карантина

Министерство здравоохранения обновило карантинное зонирование страны. Киев из оранжевой перешел в желтую зону. Ранее в столице был критический показатель госпитализации, сейчас ситуация стабилизировалась.

По состоянию на 14 февраля кроме Киева в желтой зоне находятся Полтавская и Харьковская области.

Актуально Заболеваемость упала: за сутки в Украине почти 17 тысяч больных COVID-19

В красной зоне карантина находятся 5 регионов:

Закарпатская,

Ивано-Франковская,

Луганская,

Ровненская,

Хмельницкая области.

Остальные регионы в оранжевой зоне карантина.

Показатели заболеваемости

Оранжевая зона не предусматривает дополнительных ограничений, но предупреждает о приближении к красной зоне.

В целом уровень заболеваемости в Украине составляет 1 256 при норме менее 75 на 100 тысяч населения.

Также превышен уровень госпитализаций — в 15 регионах при определенном индикаторе 60 на 100 тысяч населения.

В то же время показатель загруженности коек с кислородом не превышен ни в одном регионе Украины.

Показатели заболеваемости в регионах / Инфографика Минздрава

Ситуация с COVID-19 в Украине: последние данные