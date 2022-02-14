Киев снова "желтый": Минздрав обновил зоны карантина

14 февраля 2022 , 12:11
Читати новину українською

Источник:

Минздрав

Министерство здравоохранения обновило карантинное зонирование страны. Киев из оранжевой перешел в желтую зону. Ранее в столице был критический показатель госпитализации, сейчас ситуация стабилизировалась.

По состоянию на 14 февраля кроме Киева в желтой зоне находятся Полтавская и Харьковская области.

Актуально Заболеваемость упала: за сутки в Украине почти 17 тысяч больных COVID-19

В красной зоне карантина находятся 5 регионов:

  • Закарпатская,
  • Ивано-Франковская,
  • Луганская,
  • Ровненская,
  • Хмельницкая области.

Остальные регионы в оранжевой зоне карантина.

Внимание! Оранжевая зона не предусматривает дополнительных ограничений, но предупреждает о приближении к красной зоне.

Показатели заболеваемости

В целом уровень заболеваемости в Украине составляет 1 256 при норме менее 75 на 100 тысяч населения.

Также превышен уровень госпитализаций — в 15 регионах при определенном индикаторе 60 на 100 тысяч населения.

В то же время показатель загруженности коек с кислородом не превышен ни в одном регионе Украины.

Показатели заболеваемости в регионах / Инфографика Минздрава

Ситуация с COVID-19 в Украине: последние данные

  • После 4 недель стремительного роста заболеваемости коронавирусом в Украине отметили первые признаки стабилизации ситуации.
  • В частности, недельное количество выявленных случаев и госпитализированных прекратило рост и начинает спадать.
  • С начала пандемии COVID-19 в Украине зарегистрировали 4 542 693 случая заболевания, 102 950 из которых летальные.
Автор: Анастасія Лукашевська