В Киеве водитель внедорожника избил до крови велосипедиста: фото 18+
Инцидент произошел в столице на проспекте Героев Сталинграда. Велосипедист не дал проехать по тротуару водителю внедорожника Volkswagen и за это получил по носу.
Пострадавший Виталий Павлюк опубликовал историю и фото окровавленного лица в Фейсбуке.
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Как произошел инцидент
Молодой человек рассказал, что как велосипедист он и сам не имел права ехать по троторуару. Однако Виталий отметил, что зашел на него с дороги, по которой двигался, как раз когда увидел внедорожник.
Велосипедист для подтверждения своих слов опубликовал трекинг поездки.
Виталий Павлюк также опубликовал фото внедорожника Volkswagen.
Молодой человек обратился в полицию Оболонского района столицы. Все детали правоохранители пообещали рассказать позже.