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В Киеве водитель внедорожника избил до крови велосипедиста: фото 18+

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В Киеве водитель Тойоты побил до крови велосипедиста: фото
Так выглядит пострадавший велосипедист / facebook.com/vpavliuk

Инцидент произошел в столице на проспекте Героев Сталинграда. Велосипедист не дал проехать по тротуару водителю внедорожника Volkswagen и за это получил по носу.

Пострадавший Виталий Павлюк опубликовал историю и фото окровавленного лица в Фейсбуке.

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Как произошел инцидент

Молодой человек рассказал, что как велосипедист он и сам не имел права ехать по троторуару. Однако Виталий отметил, что зашел на него с дороги, по которой двигался, как раз когда увидел внедорожник.

Велосипедист для подтверждения своих слов опубликовал трекинг поездки.

Виталий Павлюк также опубликовал фото внедорожника Volkswagen.

Молодой человек обратился в полицию Оболонского района столицы. Все детали правоохранители пообещали рассказать позже.

 

Автор: Анастасия Зазуляк
Теги: Новости Украины Транспорт Скандал Полиция Новости Киева
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