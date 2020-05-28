Киев времен восстановления после войны: архивные фотографии

Киев очень пострадал во время Второй мировой войны. На его восстановление ушло почти 10 лет. Но уже в 1950 годах были отстроены жилые массивы и открыты музеи и театры. 24 канал предлагает вспомнить, как выглядел Киев в послевоенные времена.

Ежедневно мы публикуем архивные фотографии столицы ко Дню Киева. Сегодня редакция 24 канала собрала для вас фото послевоенного Киева.

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В 1941 году, после 78 дней обороны, Киев покинули советские войска. Вследствие, город захватили немцы. В 1943 году советская власть вернула Киев себе.

В ходе войны Киев сильно пострадал, в частности из-за подрывных работ партизан. И восстановление города длилось почти 10 лет.



Солдаты в окопе / Фото из фейсбук-страницы Historical Kiev

В течение 1950 – 1960 годов в городе продолжались постоянные строительства. В результате, был запущен первый участок метрополитена, построены новые жилые массивы на левом берегу Днепра. Были открыты Театр драмы и комедии и Молодежный театр, Музей народной архитектуры и быта УССР, Музей истории Киева и Музей истории Украины во Второй мировой войне.

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Киев вернули в 1943 году / Фото из фейсбук-страницы Historical Kiev

Послевоенный Киев

На фото строительство моста фон Рейхенау. Он был на месте сегодняшнего моста Патона.



Строительство моста фон Рейхенау, 1942 год / Фото из фейсбук-страницы Historical Kiev

Так выглядела самая известная улица Киева – Крещатик в 1945 году.

На фото "островок безопасности", благодаря которому пешеход в критический момент может успеть спастись от авто за гранитным столбом. Ночью шар светился желтым. Но сегодня их уже нет, ведь есть подземные переходы, поэтому такие островки стали ненужными.



"Островок безопасности", 1945 год / Фото из фейсбук-страницы Historical Kiev

А это Крещатик в 1950 году. Тогда была мода на широкие парусные штаны, куртки "на вырост" и хорошую шевелюру. Кто был старше, носил еще и шляпы.



Мода Киева, 1950 год / Фото из фейсбук-страницы Historical Kiev

Мост Патона в 1950 годах. Сейчас это место застроено многоэтажками.



Незастроенный высотками Киев / Фото из фейсбук-страницы Historical Kiev

В 1955 году от Театральной площади до улицы Лысенко были ступеньки. Но во время реконструкции оперного театра в 1984 – 1988 годах их разобрали. На месте этих ступенек появились новые репетиционные залы.



Ступеньки от Театральной площади до улицы Лысенко / Фото из фейсбук-страницы Historical Kiev

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