Киев снова накрыл мощный ливень. 17 июня в результате сильного дождя улицы столицы оказались под водой.

Ливень и его последствия публикуют жители Киева в своих социальных сетях, сообщает 24 канал.

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Мощный дождь прошел во второй половине дня и подтопил как улицы, так и проезжие части.

Как отмечает прогноз погоды, в Киеве в четверг, 18 июня, день будет дождливым, а температура будет держаться от +26 до +28 градусов тепла.

Ситуация с огромными лужами сложилась из-за проблем с ливневками, пишет "РБК-Украина". Из-за того, что они в городе часто забиты – вода после таких ливней не успевает сойти.



Некоторые дороги Киева оказались в воде / Фото телеграм-канал "Киев Сейчас"

Смотрите видео dtp.kiev.ua Киев залило водой после ливня

Также из-за сильного дождя в Киеве затопило переход на станции метро "Дружбы народов".

Видео Hot News: в результате ливня залило переход на станции метро "Дружбы народов"

Залило водой и подъезд одного из домов на Святошино, об этом сообщает телеграмм-канал "Киев Сейчас".

Видео Hot News: потоп в подъезде дома Киева

К слову, 15 июня на Киев также обрушился мощный ливень. Он за считанные минуты затопил улицы столицы. Сильный ветер, который его сопровождал, повалил деревья, а те заблокировали движение по городу.