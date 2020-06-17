Киев снова затопил мощный ливень: шокирующие фото и видео
Киев снова накрыл мощный ливень. 17 июня в результате сильного дождя улицы столицы оказались под водой.
Ливень и его последствия публикуют жители Киева в своих социальных сетях, сообщает 24 канал.
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Мощный дождь прошел во второй половине дня и подтопил как улицы, так и проезжие части.
Как отмечает прогноз погоды, в Киеве в четверг, 18 июня, день будет дождливым, а температура будет держаться от +26 до +28 градусов тепла.
Ситуация с огромными лужами сложилась из-за проблем с ливневками, пишет "РБК-Украина". Из-за того, что они в городе часто забиты – вода после таких ливней не успевает сойти.
Некоторые дороги Киева оказались в воде / Фото телеграм-канал "Киев Сейчас"
Смотрите видео dtp.kiev.ua Киев залило водой после ливня
Также из-за сильного дождя в Киеве затопило переход на станции метро "Дружбы народов".
Видео Hot News: в результате ливня залило переход на станции метро "Дружбы народов"
Залило водой и подъезд одного из домов на Святошино, об этом сообщает телеграмм-канал "Киев Сейчас".
Видео Hot News: потоп в подъезде дома Киева
К слову, 15 июня на Киев также обрушился мощный ливень. Он за считанные минуты затопил улицы столицы. Сильный ветер, который его сопровождал, повалил деревья, а те заблокировали движение по городу.