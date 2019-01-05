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      "Киев-Баскет" подал протест на результат кубкового матча против "Черкасских Мавп": детали

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      Матч "Киев-Баскет" против "Черкасских Мавп"
      Матч "Киев-Баскет" против "Черкасских Мавп" / ФБУ

      В субботу, 5 января, состоялись ответные матчи четвертьфинала Кубка Украины по баскетболу. Среди них и игра "Киев-Баскет" против "Черкасских Мавп".

      Киевляне выиграли матч 76:69, но этого оказалось недостаточно, чтобы пройти в Финал четырех. Ведь первый матч "Черкасские Мавпы" выиграли с разницей +18 (109:91).

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      Однако "Киев-Баскет" подал протест на результат матча. Причиной протеста стал эпизод, когда во втором периоде на площадке у команды Черкасс появилось большее количество легионеров (игроков с лицензией "Б"), чем предусмотрено регламентом соревнований.

      Протест в ближайшее время рассмотрит директорат Чемпионата Украины.

      Теги: Спорт БК Киев-Баскет Баскетбол БК Черкасськие Мавпы
      Источник: 24 Канал
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