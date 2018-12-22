"Киев-Баскет" разгромил "Черкасские Мавпы"
Команда Евгения Мурзина без шансов победила "Мавп", которые посетили столицу со значительно усеченным, из-за болезней, составом. В ростере Михельсона было лишь 8 игроков.
Новичок "Киев-Баскета" Арон Нванкво выиграл стартовый вброс и сам же выполнил первую атаку своей команды, однако, не метко. Открыли же счет в матче именно гости – точным из средней легионер "Мавп" Брэндон Янг. После этого Отверченко и Нванкво с Крутоусом обменялись попаданиям и счет стал равный – 5:5.
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После этого инициатива перешла к хозяевам паркета: два балла от Латковича и два с фолом от Крутоуса за минуту увеличили разницу в счете до 5 баллов. "Мавпы" пытались отыграться усилиями все того же Янга и Отверченко, но киевляне только увеличивали отрыв в счете. Завершилась первая четверть 34:13.
Второй период начался с яркого данка от бигмена "Мавп" Кристофера Коукли. После этого эффектный отрезок выдал капитан гостей Александр Кольченко, который сначала забил два, а после этого добавил еще три балла по периметру. Но киевляне снова взяли матч под свой контроль и за следующие 7 минут игры позволили гостям набрать лишь три балла. Тогда как сами забили за вторую четверть 23. 57:23 после первой половины игры.
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В третьем периоде разница в счете продолжила только расти, и только в заключительной четверти команде Максима Михельсона удалось не проиграть – 17:17. Закончилась же игра при счете 90:51.
Киев-Баскет – Черкасские Мавпы 90:51 (34:13, 23:10, 16:11, 17:17)
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