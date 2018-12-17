"Киев-Баскет" разорвал контракт с американским форвардом и пригласил нового легионера

"Киев-Баскет" разорвал контракт с американским форвардом Грегом Мангано и подписал соглашение с новым игроком из США.

Известно, что на данный момент форвард Мангано уже покинул расположение столичной команды. В регулярном чемпионате он провел за "Киев-Баскет" 13 матчей.

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На сайте команды сообщается, что тренер команды Евгений Мурзин принял решение прекратить сотрудничество с Мангано, поскольку не получил от игрока должной отдачи в матчах.

Также сайт клуба сообщил, что в стан команды уже прибыл баскетболист, призванный закрыть позицию четвертого номера. Им оказался 26-летний Арон Нванкво, рост которого составляет 202 сантиметра.

Нванкво отыграл за колледж Питтсбурга пять сезонов, начиная с 2010 года. В сезоне 2017/2018 американец отыграл шесть матчей за кипрский "Апоп". На данный момент игрок находится на просмотре в киевском клубе.

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