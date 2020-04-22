Киев без людей: удивительные фото
Уже больше месяца украинцы не выходят из дома без крайней необходимости. На Пасху Киев всегда такой многолюдный и шумный, в этом году был совершенно без человеческой суеты... Как выглядит столица без людей в удивительных фотографиях.
Фотографии безлюдного Киева опубликовали на странице "Исторический Киев" в фейсбуке. Автор: Сергей Ристенко
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Чтобы не подвергать украинцев опасности из-за коронавируса, большинство пасхальных служб были онлайн. А освященные куличи можно было приобрести с доставкой на дом.
Вечерний Киев / Фото: Сергея Ристенко / Facebook
Киев / Фото: Сергея Ристенко / Facebook
Киевские храмы на Пасху / Фото: Сергея Ристенко / Facebook
Мост в Киеве / Фото: Сергея Ристенко / Facebook
Киев / Фото: Сергея Ристенко / Facebook
Вечерний Киев / Фото: Сергея Ристенко / Facebook
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