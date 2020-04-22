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      Киев без людей: удивительные фото

      - Читати новину українською
      Киев без людей / facebook.com

      Уже больше месяца украинцы не выходят из дома без крайней необходимости. На Пасху Киев всегда такой многолюдный и шумный, в этом году был совершенно без человеческой суеты... Как выглядит столица без людей в удивительных фотографиях.

      Фотографии безлюдного Киева опубликовали на странице "Исторический Киев" в фейсбуке. Автор: Сергей Ристенко

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      Чтобы не подвергать украинцев опасности из-за коронавируса, большинство пасхальных служб были онлайн. А освященные куличи можно было приобрести с доставкой на дом.


      Вечерний Киев / Фото: Сергея Ристенко / Facebook


      Киев / Фото: Сергея Ристенко / Facebook


      Киевские храмы на Пасху / Фото: Сергея Ристенко / Facebook


      Мост в Киеве / Фото: Сергея Ристенко / Facebook

       
      Киев / Фото: Сергея Ристенко / Facebook

      Безлюдный Киев / Фото: Сергея Ристенко / Facebook


      Вечерний Киев / Фото: Сергея Ристенко / Facebook

      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Новости Киева Пасха
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