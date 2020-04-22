Киев без людей: удивительные фото

Уже больше месяца украинцы не выходят из дома без крайней необходимости. На Пасху Киев всегда такой многолюдный и шумный, в этом году был совершенно без человеческой суеты... Как выглядит столица без людей в удивительных фотографиях.

Фотографии безлюдного Киева опубликовали на странице "Исторический Киев" в фейсбуке. Автор: Сергей Ристенко Читайте также Минздрав предлагает продлить карантин до 12 мая и ослабить: откроют парки и музеи Чтобы не подвергать украинцев опасности из-за коронавируса, большинство пасхальных служб были онлайн. А освященные куличи можно было приобрести с доставкой на дом.

Вечерний Киев / Фото: Сергея Ристенко / Facebook

Киев / Фото: Сергея Ристенко / Facebook

Киевские храмы на Пасху / Фото: Сергея Ристенко / Facebook

Мост в Киеве / Фото: Сергея Ристенко / Facebook

Киев / Фото: Сергея Ристенко / Facebook Безлюдный Киев / Фото: Сергея Ристенко / Facebook

Вечерний Киев / Фото: Сергея Ристенко / Facebook