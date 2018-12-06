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      Киев и Москва вскоре могут сесть за стол переговоров относительно транзита российского газа

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      Переговоры между Украиной и Россией могут состояться в начале 2019 года
      Переговоры между Украиной и Россией могут состояться в начале 2019 года / Фото из открытых источников

      В начале 2019 года Украина, Россия и Евросоюз могут провести трехсторонние переговоры по транзиту российского газа .

      Об этом сообщили в Еврокомиссии по итогам встречи вице-президента ЕК Мароша Шефчовича и главы МИД Украины Павла Климкина.

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      Шефчович заявил, что надеется прийти к согласию в газовом вопросе. Мол, это общая задача Европейской комиссии, правительства Украины, "Нафтогаза" и европейских потребителей.

      Еврокомиссия готова оказать содействие в этом процессе как в ближайшие недели, так и в течение всего 2019 года, поскольку это является ключевым элементом трехсторонних газовых переговоров. Их успешный результат, а именно долгосрочный транзит газа через Украину в ЕС надежным и экономически эффективным способом, имеет первостепенное значение для энергетической безопасности европейских потребителей,
      – отметил Шефчович.

      Для достижения прогресса непосредственно переговорам, вероятно, будут предшествовать технические встречи экспертов.

      Про сложные отношения "Нафтогаза" с "Газпромом"28 февраля 2018-ого Стокгольмский арбитраж обязал российский "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. 2 марта "Газпром" заявил о разрыве контрактов с украинским "Нафтогазом". 5 марта глава российской компании Алексей Миллер заявил, что "Газпром" направил официальное уведомление "Нафтогазу" о расторжении контрактов на поставку и транзит газа из-за Стокгольмского арбитража.

      И тем не менее – нынешний долг "Газпрома" перед "Нафтогазом" состоит из двух частей. В частности, по решению Стокгольмского арбитража по купле-продаже и транзитному контракту 2,56 миллиарда долларов и более 6 миллиардов долларов по антимонопольным претензиям по решению уже украинских судебных инстанций. В гривневом перерасчете сумма составляет более 220 миллиардов.

      Министерство юстиции заявило, что уже реализовало первые долговые взыскания. Начали же с украинских активов. Всего таких активов нашли на 100 миллионов гривен. Это менее 1% от заявленного антимонопольного долга в 172 миллиарда. И в Минюсте говорят, что это не конец, и продолжают искать российские деньги в отечественном бизнесе.

      По решению Стокгольмского арбитража от долга в 2,5 миллиарда долларов "Газпрому" избавиться не удастся. Ведь в 2009-м году, когда россияне подписывали контракт с Украиной, Стокгольмский суд был указан как главный арбитр конфликтов и споров. Решение этой инстанции вступило в силу еще 28-го февраля 2018 года. Но до сих пор "Газпром" не уплатил Украине ни копейки. А день просрочки платежа стоит полмиллиона долларов пени.

      Между тем, Россия строит "Северный поток-2" и "Турецкий поток", чтобы поставлять газ другим странам в обход Украины.

      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Еврокомиссия Евросоюз Газовый конфликт Новости России Нафтогаз Газпром
      Источник: 24 Канал
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