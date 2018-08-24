Киев и Вашингтон обсудят важный вопрос о роли РФ в украинских выборах

Украина и США обсудят шаги относительно невмешательства России и других стран в выборы в Украине в 2019 году.

Об этом заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон на пресс-конференции в Киеве, сообщает Укринформ.

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"Президент Порошенко и я согласились, что мы рассмотрим те шаги, которые Украина и США могут предпринять, чтобы не допустить вмешательства (РФ – 24 канал) в выборы здесь, в Украине", – сказал Болтон.

Он отметил, что предотвратить вмешательство России в украинские выборы можно с помощью правоохранительных каналов и "других механизмов".

Это угроза, которая стоит перед несколькими западными странами. Мы четко выразили свою позицию и готовы работать с правительством Украины, чтобы не допустить такое вмешательство здесь,

– подчеркнул советник президента США.

Напомним, на парад ко Дню Независимости в Киеве прибыл советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон. Мнение Болтона об Украине для президента США очень важно, поэтому такая встреча может иметь серьезное влияние на отношение Трампа в Украину.