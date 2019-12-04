SkyUp открывает новое направление из Киева

Лоукост SkyUp открывает новое регулярное направление из Киева в Лиссабон (Португалия).

Государственная авиационная служба Украины предоставила разрешение на выполнение регулярных рейсов "Киев – Лиссабон – Киев" с 1 марта 2020 года на неограниченный срок, сообщила пресс-служба ведомства. Пока на официальном сайте SkyUp нет информации о новом рейсе.

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Госавиаслужба позволила SkyUp увеличить частоту выполнения рейсов "Киев – Ираклион (Греция) – Киев" с 3 до 4 в неделю.

Авиакомпания получила разрешение на увеличение с 2 до 3 раз в неделю частоты выполнения рейсов "Одесса – Барселона (Испания) – Одесса".

Кроме того, авиакомпании "Мотор Сич" предоставили право на эксплуатацию воздушной линии "Киев – Минск (Беларусь) – Киев" (частота – 7 рейсов в неделю).

Что известно о SkyUp Это украинский лоукостер. Его зарегистрировали в июне 2017 года в Киеве. Главный ее акционер – ООО "ACS-Украина", чьи владельцы – Татьяна и Юрий Альбы являются также владельцами туристического оператора Join UP!



В первый рейс самолет авиакомпании отправился 21 мая 2018 года. 2 октября 2018 году авиакомпания получила разрешение на полеты в Европу. Флот компании насчитывает семь самолетов Boeing 737-700 и Boeing 737-800. SkyUp планирует увеличить количество внутренних рейсов, в частности со Львова в Одессу.