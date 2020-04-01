Киев не будет открывать рынки на время карантина, – Кличко

Постановлением Минздрава на время карантина временно и при особых условиях позволили работу продуктовых рынков. Однако, мэр Киева Виталий Кличко отметил, что в столице этого делать не будут.

В Киеве, где количество инфицированных вирусом среди городов Украины, наибольшее рынки не будут открывать. Об этом Кличко рассказал во время традиционного ежедневного брифинга.

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В качестве аргумента он привел пример с рынком в Ухане. Именно оттуда, по последним данным исследователей, началась эпидемия коронавируса.

По состоянию на утро 1 апреля в Киеве зафиксировано 134 случая инфицирования коронавирусом, по данным Минздрава. Всего в Украине 669 подтвержденных больных.

Новые условия для рынков

По постановлению Минздрава, которую уже подписал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, рынки смогут работать во время вспышки коронавируса, но при определенных условиях:

зарегистрирован оператор пищевых продуктов;

маски и перчатки – для покупателей и продавцов;

расстояние между людьми – не менее, чем 1,5 метра;

один покупатель – на 20 квадратных метрах торговой площади;

3 метра – расстояние между местами торговли для рынков выходного дня.

Общий карантин в Украине: коротко

12 марта в Украине по всей территории объявили карантин на три недели – до 3 апреля 2020 года.

до 3 апреля 2020 года. Позже его продлили до 24 апреля.

Из-за угрозы распространения коронавируса власти закрыли ТРЦ, рестораны, кафе, метро, кинотеатры, рынки, спортивные клубы.

Запретили железнодорожное, авиа-, автобусное и междугороднее пассажирское перевозки.

Полностью закрыты границы Украины с 28 марта.



Что запрещено в Украине / Инфографика 24 канала