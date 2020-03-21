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      Киев не будет перекрывать въезд в город: в сети распространяют новый фейк

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      В сети распространяют информацию о том, что въезды и выезды из Киева якобы перекроют. Пока официальных подтверждений этого нет.

      В Киевской городской государственной администрации журналистам 24 канала не подтвердили информацию о перекрытии въездов и выездов в столицу.

      Важно В Киеве останавливают пассажирские перевозки

      По непроверенной информации, власти Киева якобы планировали ограничить передвижение людей по городу и между другими населенными пунктами Украины.

      Представитель КГГА сообщил Украинским Новостям, что власть рекомендует ограничить перевозки граждан в и из столицы из-за карантина, но не планирует закрывать въезд и выезд из города.

      Пункт о передвижении между городом и другими населенными пунктами имеет рекомендательный характер. Никто запрещать въезд гражданам не будет, однако перевозчикам рекомендовано максимально ограничить перевозку пассажиров, поскольку в общественном транспорте очень легко заразиться вирусом,
      – сказал сотрудник КГГА.

      Ранее мэр Киева Виталий Кличко сказал, что с 23 марта в столице вводят ограничения на передвижение общественным транспортом. Транспорт столицы будет перевозить исключительно тех, кто едет на работу на предприятия, обеспечивающие критические сферы.

      Кто сможет воспользоваться транспортом в Киеве

      • Спасатели;
      • Медицинские работники;
      • Правоохранители;
      • Люди, которые работают в продуктовых магазинах;
      • Аптекари;
      • Работники ЖКХ;
      • Сотрудники стратегических предприятий.

      По состоянию на 21 марта в Украине был зафиксирован уже 41 случай заражения коронавирусом, из них 3 человека умерли, один – выздоровел.

      Что известно об ограничении транспорта во время карантина

      • На время карантина украинские власти ввели ряд ограничений, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Запрещена работа метро, а в трамваях и маршрутках действуют ограничения на количество пассажиров.
      • Так, в одном вагоне одновременно могут находиться не более 10 человек. Также все обязаны пользоваться средствами личной защиты.
      • С 18 марта полностью прекратили междугородное пассажирское железнодорожное сообщение. Также закрыли метро в Киеве, Харькове и Днепре.

      Як вберегтися від коронавірусу
      Как уберечься от коронавируса / инфографика 24 канала

      Чрезвычайное положение в Украине: что значит и как жить в его условиях
      сегодня
      Автор: Алена Захарова
      Теги: Коронавирус в Украине Новости Украины Карантин в Украине 2020 КГГА Транспорт Виталий Кличко Новости Киева
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