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      Киев не закрывают на въезд-выезд, но рекомендуют не покидать город

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      В Киеве из-за возможного распространения коронавируса ввели еще больше ограничений. Сейчас въезд и выезд из города не закрывают, однако жителям настоятельно рекомендуют не выезжать из столицы.

      Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник во время брифинга подчеркнул, что людям нужно максимально ограничить социальные контакты, в том числе с родственниками.

      Надо знать Карантин в Украине: в каких городах закроют торговые центры, кафе и рестораны

      Мы настоятельно рекомендуем выходить из дома только на работу, в магазин, больницу и аптеку,
      – добавил Поворозник.

      КГГА не приняла решение о закрытии Киева на въезд-выезд и не планирует этого делать.

      Общественный транспорт будет работать без изменений, но киевлян призывают пользоваться им только по крайней необходимости.

      Для поездки в общественном транспорте рекомендуют одевать медицинские маски.

      Николай Поворозник объяснил, что вопрос об отмене автобусных и железнодорожных перевозок решает Кабмин.

      Что известно о карантине в Киеве

      • С 17 марта в Киеве закроют все заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков.
      • Закроют все рестораны и кафе. Однако можно будет заказать доставку на дом.
      • Передвижения людей между городом Киевом и другими населенными пунктами Украины рекомендуют ограничить;
      • Не будут работать торговые центры, спортивные комплексы, залы, салоны красоты, косметологические кабинеты и другие учреждения бытового обслуживания.
      • Закроются развлекательные заведения – дискотеки, ночные клубы, компьютерные клубы.

      Что известно о карантине в Украине?
      В целом карантин в Украине продлится минимум с 12 марта по 3 апреля.

      На данный момент подтверждено 5 случаев заболевания коронавирусом. Одна из больных, 71-летняя жительница Житомирской области, умерла. Другие 4 случая зарегистрированы в Черновицкой области.

      16 марта Украина закрывает границу для иностранцев, а с 17 марта прекращается авиасообщение.

      коронавірус карантин україна обмеженняОграничения из-за коронавируса / Инфографика 24 канала

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Коронавирус в Украине Новости Украины Новости Здоровье Новости политики Коронавирус Covid-19 Новости Киева Транспорт КГГА
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