Киев не закрывают на въезд-выезд, но рекомендуют не покидать город
В Киеве из-за возможного распространения коронавируса ввели еще больше ограничений. Сейчас въезд и выезд из города не закрывают, однако жителям настоятельно рекомендуют не выезжать из столицы.
Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник во время брифинга подчеркнул, что людям нужно максимально ограничить социальные контакты, в том числе с родственниками.
Надо знать Карантин в Украине: в каких городах закроют торговые центры, кафе и рестораны
Мы настоятельно рекомендуем выходить из дома только на работу, в магазин, больницу и аптеку,
– добавил Поворозник.
КГГА не приняла решение о закрытии Киева на въезд-выезд и не планирует этого делать.
Общественный транспорт будет работать без изменений, но киевлян призывают пользоваться им только по крайней необходимости.
Для поездки в общественном транспорте рекомендуют одевать медицинские маски.
Николай Поворозник объяснил, что вопрос об отмене автобусных и железнодорожных перевозок решает Кабмин.
Что известно о карантине в Киеве
- С 17 марта в Киеве закроют все заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков.
- Закроют все рестораны и кафе. Однако можно будет заказать доставку на дом.
- Передвижения людей между городом Киевом и другими населенными пунктами Украины рекомендуют ограничить;
- Не будут работать торговые центры, спортивные комплексы, залы, салоны красоты, косметологические кабинеты и другие учреждения бытового обслуживания.
- Закроются развлекательные заведения – дискотеки, ночные клубы, компьютерные клубы.
Что известно о карантине в Украине?
В целом карантин в Украине продлится минимум с 12 марта по 3 апреля.
На данный момент подтверждено 5 случаев заболевания коронавирусом. Одна из больных, 71-летняя жительница Житомирской области, умерла. Другие 4 случая зарегистрированы в Черновицкой области.
16 марта Украина закрывает границу для иностранцев, а с 17 марта прекращается авиасообщение.