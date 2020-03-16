Киев не закрывают на въезд-выезд, но рекомендуют не покидать город

В Киеве из-за возможного распространения коронавируса ввели еще больше ограничений. Сейчас въезд и выезд из города не закрывают, однако жителям настоятельно рекомендуют не выезжать из столицы.

Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник во время брифинга подчеркнул, что людям нужно максимально ограничить социальные контакты, в том числе с родственниками.

Надо знать Карантин в Украине: в каких городах закроют торговые центры, кафе и рестораны

Мы настоятельно рекомендуем выходить из дома только на работу, в магазин, больницу и аптеку,

– добавил Поворозник.

КГГА не приняла решение о закрытии Киева на въезд-выезд и не планирует этого делать.

Общественный транспорт будет работать без изменений, но киевлян призывают пользоваться им только по крайней необходимости.

Для поездки в общественном транспорте рекомендуют одевать медицинские маски.

Николай Поворозник объяснил, что вопрос об отмене автобусных и железнодорожных перевозок решает Кабмин.

Что известно о карантине в Киеве

С 17 марта в Киеве закроют все заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков.

Закроют все рестораны и кафе. Однако можно будет заказать доставку на дом.

Передвижения людей между городом Киевом и другими населенными пунктами Украины рекомендуют ограничить;

Не будут работать торговые центры, спортивные комплексы, залы, салоны красоты, косметологические кабинеты и другие учреждения бытового обслуживания.

Закроются развлекательные заведения – дискотеки, ночные клубы, компьютерные клубы.

Что известно о карантине в Украине?

В целом карантин в Украине продлится минимум с 12 марта по 3 апреля.



На данный момент подтверждено 5 случаев заболевания коронавирусом. Одна из больных, 71-летняя жительница Житомирской области, умерла. Другие 4 случая зарегистрированы в Черновицкой области.



16 марта Украина закрывает границу для иностранцев, а с 17 марта прекращается авиасообщение.

Ограничения из-за коронавируса / Инфографика 24 канала