Киев оказался в лидерах в списке самых прозрачных столиц Европы

Украинскую столицу признали одной из самых прозрачных в Европе благодаря удобной системе публичных закупок ProZorro и реестру электронных деклараций. Сайт Киевской городской государственной администрации имеет также множество открытой информации.

Однако сайт КГГА не имеет реестра лоббистов и информации о зарплате мэра и его советников, сказал исполнительный директор Transparency International Андрей Боровик.

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Авторы пилотного исследования оценивали 26 европейских столиц по 14 параметрам. Эксперты анализировали наличие и доступность данных о бюджете города и закупках, о мэре, депутатах, их работе и доступ к публичной информации. Также аналитики изучали сайты местной власти и ответы на запросы.

В список шести лучших вошли Вильнюс, Киев, Мадрид, Прага, Приштина и Таллинн. Последними оказались Афины, Белград, Ереван, Сараево, Стокгольм и Кишинев.

Самые прозрачные столицы Европы / Инфографика Transparency International