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      Киев оказался в лидерах в списке самых прозрачных столиц Европы

      186 Читати новину українською
      Киев
      Киев / Uber

      Украинскую столицу признали одной из самых прозрачных в Европе благодаря удобной системе публичных закупок ProZorro и реестру электронных деклараций. Сайт Киевской городской государственной администрации имеет также множество открытой информации.

      Однако сайт КГГА не имеет реестра лоббистов и информации о зарплате мэра и его советников, сказал исполнительный директор Transparency International Андрей Боровик.

      К теме: Кто тратил и зарабатывал миллиарды на государственных закупках

      Авторы пилотного исследования оценивали 26 европейских столиц по 14 параметрам. Эксперты анализировали наличие и доступность данных о бюджете города и закупках, о мэре, депутатах, их работе и доступ к публичной информации. Также аналитики изучали сайты местной власти и ответы на запросы.

      В список шести лучших вошли Вильнюс, Киев, Мадрид, Прага, Приштина и Таллинн. Последними оказались Афины, Белград, Ереван, Сараево, Стокгольм и Кишинев.

      Самые прозрачные столицы Европы / Инфографика Transparency International

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Киева ProZorro Статистика рейтинги
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