Киев оказался во второй сотне в списке самых опасных для экологии городов мира

Норвежские, шведские, американские и японские ученые составили список самых опасных для экологии города мира. Киев оказался в списке на 230 месте с показателем в 9,8 мегатонны углекислого газа в год. Южнокорейский Сеул признан самым грязным городом.

Об этом информировали GGMCF.

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Южнокорейская столица Сеул производит до 267,1 мегатонны углекислого газа в год. От грязного воздуха ежегодно погибают 7 миллионов людей.

За ней располагаются Гуаньчжоу (272 мегатонны), Нью-Йорк (233,5 мегатонны), Гонконг (208,5 мегатонны), а замыкает пятерку "лидеров" Лос-Анджелес с 196,4 мегатонн углекислого газа в год.



Китайский смог



В десятку также попали Шанхай (181 мегатонна), Сингапур (161,1 мегатонны), Чикаго (152,9 мегатонны), агломерация Токио и Йокогама (132,8 мегатонны) и Эр-Рияд (118,8 мегатонны).



Смог в Китае



В топ-100 крупнейших городов, которые вредят экологии, попали два российских: Москва (15-е место) и Санкт-Петербург (79-е место), выпускающие 99,5 и 29,6 мегатонны углекислого газа в год соответственно.