Киев отправит 70 тонн батареек на переработку
Коммунальное предприятие "Киевкоммунсервис" подписал соглашение с румынским предприятием на переработку 70 тонн батареек.
В начале апреля в Румынию отправят первую партию батареек для безопасной утилизации.
По словам заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, впервые в Украине такой объем батареек направят на переработку.
Очень важно, что эти 70 тонн не поедут на полигоны и не будут загрязнять окружающую среду. Ведь экологи утверждают, что одна батарейка способна загрязнить до 20 кубометров грунта и до 400 литров воды,
– Петр Пантелеев.
Тендер на транспортировку батареек и их переработку на румынском заводе GreenWEEE выиграло ООО "Экологические инвестиции", – отмечает КГГА.
Директор КП "Киевкоммунсервис" Максим Ляшкевич призвал киевлян в дальнейшем активно пользоваться контейнерами для опасных отходов и отметил, что утилизация аккумуляторов – лишь часть комплексной работы, которую проводит город в вопросе сортировки и правильного обращения с отходами.
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