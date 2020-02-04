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      Киев отправит 70 тонн батареек на переработку

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      Впервые в Украине на переработку отправят 70 тонн батареек / Иллюстративное фото

      Коммунальное предприятие "Киевкоммунсервис" подписал соглашение с румынским предприятием на переработку 70 тонн батареек.

      В начале апреля в Румынию отправят первую партию батареек для безопасной утилизации.

      По словам заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, впервые в Украине такой объем батареек направят на переработку.

      Очень важно, что эти 70 тонн не поедут на полигоны и не будут загрязнять окружающую среду. Ведь экологи утверждают, что одна батарейка способна загрязнить до 20 кубометров грунта и до 400 литров воды,
      – Петр Пантелеев.

      Тендер на транспортировку батареек и их переработку на румынском заводе GreenWEEE выиграло ООО "Экологические инвестиции", – отмечает КГГА.

      Директор КП "Киевкоммунсервис" Максим Ляшкевич призвал киевлян в дальнейшем активно пользоваться контейнерами для опасных отходов и отметил, что утилизация аккумуляторов – лишь часть комплексной работы, которую проводит город в вопросе сортировки и правильного обращения с отходами.

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      Теги: Новости Украины Новости Киева КГГА Экология
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