Киев отправит 70 тонн батареек на переработку

Коммунальное предприятие "Киевкоммунсервис" подписал соглашение с румынским предприятием на переработку 70 тонн батареек.

В начале апреля в Румынию отправят первую партию батареек для безопасной утилизации.

По словам заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, впервые в Украине такой объем батареек направят на переработку.

Очень важно, что эти 70 тонн не поедут на полигоны и не будут загрязнять окружающую среду. Ведь экологи утверждают, что одна батарейка способна загрязнить до 20 кубометров грунта и до 400 литров воды,

– Петр Пантелеев.

Тендер на транспортировку батареек и их переработку на румынском заводе GreenWEEE выиграло ООО "Экологические инвестиции", – отмечает КГГА.

Директор КП "Киевкоммунсервис" Максим Ляшкевич призвал киевлян в дальнейшем активно пользоваться контейнерами для опасных отходов и отметил, что утилизация аккумуляторов – лишь часть комплексной работы, которую проводит город в вопросе сортировки и правильного обращения с отходами.

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