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Киев ожидают дожди, грозы и подтопление: местная власть сделала предупреждение

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Киев снова может подтопить
Киев снова может подтопить / Соцсети

В Украинском гидрометцентре предупредили, что в течение целого дня 27 июля будет дождливо. Также ожидается гроза и возможно подтопление.

Соответствующую информацию обнародовала Киевская городская рада на своем официальном сайте.

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Кроме того, Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства напомнило основные правила поведения в случае усиления ветра:

– все окна домов необходимо плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

– если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

– в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;

– избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Также киевская власть рекомендует при падении деревьев или веток, или когда травмировано людей, немедленно информировать экстренные службы по телефонам 101 или 103.

Напомним, 25 июля мощные ливни с градом просто парализовали Киев. Буквально за полчаса дождя в городе затопило подземные переходы, товары поплыли в уличных реках, люди по колено в воде были вынужденными переходить улицу.

Теги: Новости Украины Новости Киева Погода Непогода в Украине Чрезвычайное происшествие
Источник: 24 канал
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