Киев пережил неделю в километровых пробках: фото

Неделя в Киеве началась с огромных пробок. В частности, на проспекте Бажана водители, которые направлялись с левого на правый берег, застряли в километровых пробках. Несколько сотен метров можно было ехать целый час.

На въездах в Киев и на маленьких улочках недалеко от метро Житомирская можно увидеть картину стихийного паркинга. Ведь люди с окраин столицы оставляли там свои машины, чтобы дальше ехать на метро.

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А вечером, когда все возвращались с работы домой, столица едва двигалась. Стояла Набережно-Крещатицкая улица и Набережное шоссе, напряженная ситуация была на въездах на мостах Северный, Патона, Метро и Южный. Там проводили ремонтные работы, мэрия призвала водителей к пониманию.

Пробки в центре Киева

А в среду еще и снег выпал в Киеве. Тогда в столице случился настоящий дорожный коллапс. Замерли все дорожные артерии. К тому же усложнили движение еще и сотни ДТП. Это типичная ситуация для Киева, которая только ухудшается из года в год. Прирост автомобилей составляет 8%, парковать их негде, водители для стоянки занимают полосы для движения.

Пробки из-за снега в Киеве

Пока же в столичной мэрии лишь обсуждают возможность строительства платных дорог для транзитных грузовиков, чтобы они не заезжали в город и платили деньги за проезд, а также решают вопрос с неправильно припаркованными автомобилями.

Эксперт Виктор Петрук считает, что городская власть должна развивать общественный транспорт и призвать киевлян им больше пользоваться.

Общественный транспорт в Киеве

А пока весна не пришла, столичным водителям придется терпеть постоянные зимние пробки или же пересесть на общественный транспорт, который все чаще становится лучшим и более быстрым способом передвижения по столице. Правда, и цена его повышается и стоит он уже 8 гривен.