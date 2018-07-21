20:11
21 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
23°C 18°C
  • воскресенье
    24°C 18°C
  • понедельник
    24°C 17°C
  • вторник
    25°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Ждун Путина. Трамп – маленькая вареная макарошка
Вєсті Кремля
18:42, сегодня
Вести.UA. Жир. Тимошенко и теория Эйнштейна. Ми-ми-мишный депутат
Вєсті.UA
19:15, сегодня
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Киева

Киев "плавает": ливень снова подтопил столичные улицы (видео)

172 Читати новину українською
Киев снова затопило: машины "плавают" в воде
Киев снова затопило: машины "плавают" в воде / Скрин с видео

21 июля из-за мощного ливня в Киеве затопило улицы Полярную, Богатырскую и некоторые другие районы.

Очевидцы сняли на видео ситуацию на улицах столицы.

Читайте также: В России в разгар лета неожиданно выпал снег: фото и видео

На роликах видно, как улицы Киева из-за сильных осадков превратились в реки: автомобили фактически плавают в воде.

Добавим, что 17 июля в Киеве тоже прошла мощная гроза, которая затопила некоторые улицы города. В частности, тогда сильно подтопило Харьковский массив, дорогу возле станции метро "Вырлица" и ряд других улиц столицы.

Напомним, 21 июля подтопило также Чернигов. Из-за мощных осадков в областном центре затопило насосную станцию и несколько частных домов. Без электроэнергии и питьевой воды осталась часть города.

Теги: Погода Непогода в Украине Новости Киева
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
13 выводов 13-летней украинки об учебе и жизни в США
сегодня, 19:01 13 выводов 13-летней украинки об учебе и жизни в США
Блог Медіа 573
Чому у МОЗ почали активно вивчати умови контрактів ректорів медвишів
сегодня, 18:00 Чому у МОЗ почали активно вивчати умови контрактів ректорів медвишів
Тетяна Мартинюк 57
Чому лікар, який торгував немовлятами, став очільником медицини в Харківській області
сегодня, 17:00 Чому лікар, який торгував немовлятами, став очільником медицини в Харківській області
Олександра Устінова 135
Динамо – Шахтер: анонс на матч Суперкубка Украины
сегодня, 13:06 Динамо – Шахтер: анонс на матч Суперкубка Украины
471
Топ-5 проблем атомной энергетики в Украине
сегодня, 16:05 Топ-5 проблем атомной энергетики в Украине
Тимур Чмерук 820
"Избитыми и печальными, плачем под дверью" : Киев почтил память Кузьмы
 2 февраля 2015 , 22:09
Масштабный пожар на Крещатике в Киеве сняли с дрона: видео
 20 июня 2017 , 19:01
Многоэтажку затопило в Киеве: жители бьют тревогу
 13 февраля 2017 , 16:38
Бобры атаковали деревья в столице
 25 февраля 2017 , 14:28
Создание музея на Почтовой тормозит Министерство культуры, – заместитель председателя КГГА
 5 июля , 11:51
Академии интернет-маркетинга WebPromoExperts исполнилось 4 года
 24 ноября 2016 , 11:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук