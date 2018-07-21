Киев "плавает": ливень снова подтопил столичные улицы (видео)

21 июля из-за мощного ливня в Киеве затопило улицы Полярную, Богатырскую и некоторые другие районы.

Очевидцы сняли на видео ситуацию на улицах столицы.

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На роликах видно, как улицы Киева из-за сильных осадков превратились в реки: автомобили фактически плавают в воде.

Добавим, что 17 июля в Киеве тоже прошла мощная гроза, которая затопила некоторые улицы города. В частности, тогда сильно подтопило Харьковский массив, дорогу возле станции метро "Вырлица" и ряд других улиц столицы.

Напомним, 21 июля подтопило также Чернигов. Из-за мощных осадков в областном центре затопило насосную станцию и несколько частных домов. Без электроэнергии и питьевой воды осталась часть города.