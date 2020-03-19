Киев получил новые автомобили скорой и экспресс-лаборатории: видео

Киев получил 39 новых спецавтомобилей скорой помощи для служб экстренной медицины. Также мэр столицы Виталий Кличко передал городу две экспресс-лаборатории для диагностики коронавируса.

В новых автомобилях скорой помощи, которые будут обслуживать киевлян, установлены аппараты искусственной вентиляции легких, дефибрилляторы с мониторами основных жизненных показателей пациентов, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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Также в каретах скорой – диагностическое оборудование. Это позволит поставить диагноз пациенту еще во время его транспортировки в больницу.



В автомобилях скорой – диагностическое оборудование / Фото Киевского городского совета

Сейчас столица получила две экспресс-лаборатории. Кличко говорит: десять – на очереди, ведь деньги за них уже заплатили и они должны прибыть в течение двух следующих недель.

Экспресс-лаборатории закупили, чтобы установить в аэропортах "Борисполь" и имени Игоря Сикорского. Но, поскольку аэропорты пока закрыты, то мы передаем это оборудование в Александровскую больницу и городскую больницу №9,

– рассказал Кличко.

Экспресс-лаборатории iPonatic, которые получил Киев, дают более достоверный результат – 97-99% за 40 минут. Особенностью этих передвижных лабораторий является то, что диагноз устанавливают на основе анализа слюны. Такие лаборатории применяют в 12 странах мира для диагностики коронавируса: в частности, во Франции, Японии, Таиланде, Монголии, Иране и других.

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