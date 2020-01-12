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      Киев попал в сотню самых умных городов мира

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      Киев стал 92-м в рейтинге самых умных городов мира / medium.com

      Украинская столица Киев попала в сотню самых умных городов мира. В исследовании учитывались уровень здравоохранения и безопасности, мобильность города и общественная активность.

      В рейтинге Киев разместился на 92 строчке. Исследования проводили Обсерватория Smart City Центра мировой конкурентоспособности IMD и Сингапурский университет технологий и дизайна.

      К слову: Киев вошел в рейтинг городов, которые стоит посетить в новом десятилетии

      Быть глобально признанным умным городом сейчас имеет решающее значение для привлечения инвестиций, создавая потенциальный "добродетельный цикл" в пользу прогрессивной группы городов, такие как Сингапур, Цюрих и Осло,
      – пишет центр IMD.

      Самые умные города в мире:

      • Сингапур;
      • Цюрих (Швейцария);
      • Осло (Норвегия);
      • Женева (Швейцария);
      • Копенгаген (Дания).

      Наряду с Киевом расположились бразильский Сан-Паулу, колумбийский Медельин, южноафриканский Кейптаун и филиппинская Манила.

      "Умные города растут и расцветают во всех частях мира. Экономические реалии нельзя игнорировать: города в бедных странах сталкиваются с недостатками, которые нуждаются в конкретных действиях, чтобы исправить путь к "уму", - заявил профессор Артуро Брис, директор Всемирного центра конкурентоспособности IMD.

      найрозумніші міста світу, перелік
      Перечень самых умных городов мира

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости Киева Туристический бизнес Smart
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