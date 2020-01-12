Киев попал в сотню самых умных городов мира
Украинская столица Киев попала в сотню самых умных городов мира. В исследовании учитывались уровень здравоохранения и безопасности, мобильность города и общественная активность.
В рейтинге Киев разместился на 92 строчке. Исследования проводили Обсерватория Smart City Центра мировой конкурентоспособности IMD и Сингапурский университет технологий и дизайна.
К слову: Киев вошел в рейтинг городов, которые стоит посетить в новом десятилетии
Быть глобально признанным умным городом сейчас имеет решающее значение для привлечения инвестиций, создавая потенциальный "добродетельный цикл" в пользу прогрессивной группы городов, такие как Сингапур, Цюрих и Осло,
– пишет центр IMD.
Самые умные города в мире:
- Сингапур;
- Цюрих (Швейцария);
- Осло (Норвегия);
- Женева (Швейцария);
- Копенгаген (Дания).
Наряду с Киевом расположились бразильский Сан-Паулу, колумбийский Медельин, южноафриканский Кейптаун и филиппинская Манила.
"Умные города растут и расцветают во всех частях мира. Экономические реалии нельзя игнорировать: города в бедных странах сталкиваются с недостатками, которые нуждаются в конкретных действиях, чтобы исправить путь к "уму", - заявил профессор Артуро Брис, директор Всемирного центра конкурентоспособности IMD.
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