Киев попал в сотню самых умных городов мира

Украинская столица Киев попала в сотню самых умных городов мира. В исследовании учитывались уровень здравоохранения и безопасности, мобильность города и общественная активность.

В рейтинге Киев разместился на 92 строчке. Исследования проводили Обсерватория Smart City Центра мировой конкурентоспособности IMD и Сингапурский университет технологий и дизайна.

К слову: Киев вошел в рейтинг городов, которые стоит посетить в новом десятилетии

Быть глобально признанным умным городом сейчас имеет решающее значение для привлечения инвестиций, создавая потенциальный "добродетельный цикл" в пользу прогрессивной группы городов, такие как Сингапур, Цюрих и Осло,

– пишет центр IMD.

Самые умные города в мире:

Сингапур;

Цюрих (Швейцария);

Осло (Норвегия);

Женева (Швейцария);

Копенгаген (Дания).

Наряду с Киевом расположились бразильский Сан-Паулу, колумбийский Медельин, южноафриканский Кейптаун и филиппинская Манила.

"Умные города растут и расцветают во всех частях мира. Экономические реалии нельзя игнорировать: города в бедных странах сталкиваются с недостатками, которые нуждаются в конкретных действиях, чтобы исправить путь к "уму", - заявил профессор Артуро Брис, директор Всемирного центра конкурентоспособности IMD.



Перечень самых умных городов мира