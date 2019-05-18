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      Киев попал в топ-10 городов мира с лучшей панорамой

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      Киев вечером
      Киев вечером / elektraua.livejournal.com

      Киев попал в десятку городов с лучшей панорамой. Рейтинг опубликовало британское издание The Guardian. Журналисты составили топ-десять лучших городских панорам по отзывам своих корреспондентов.

      В украинской столице корреспонденты издания The Guardian высоко оценили Андреевскую церковь и виды, которые открываются со смотровой площадки рядом с ней.

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      Туристам советуют прогуляться по Андреевскому спуску и полюбоваться разноцветными домиками и храмами на Подоле. И, конечно, - не забыть полюбоваться Днепром - одной из крупнейших рек в Европе.

      київ найкращі панорами
      Панорама Киева, которую опубликовало издание // Grant Rooney Premium/Alamy

      Кроме Киева в список попали Верона, Джайпур, Гавана, Нью-Йорк, Бильбао, Кейптаун, Ханой, Вальпараисо и Берген.

      джайпур
      Джайпур (Индия) // Getty Images

      гавана
      Гавана (Куба) // Kate Hockenhull/Alamy

      dthjyf
      Верона (Италия) // Don White/Alamy

      берген
      Берген (Норвегия) // Yvette Cardozo/Alamy

      чилі
      Вальпараисо       (Чили) 

      більбао
      Бильбао (Испания) // Paul Adams/Alamy

      ханой
      Ханой (Вьетнам) // David Harding/Alamy

      нью-йорк
      Нью-Йорк (США) // Yooran Park/Alamy

      кейптаун
      Кейптаун (Южная       Африка) // National Geographic Image Collection/Alamy

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости Киева Путешествия
      Источник: 24 канал
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