Киев попал в топ-10 городов мира с лучшей панорамой
Киев попал в десятку городов с лучшей панорамой. Рейтинг опубликовало британское издание The Guardian. Журналисты составили топ-десять лучших городских панорам по отзывам своих корреспондентов.
В украинской столице корреспонденты издания The Guardian высоко оценили Андреевскую церковь и виды, которые открываются со смотровой площадки рядом с ней.
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Туристам советуют прогуляться по Андреевскому спуску и полюбоваться разноцветными домиками и храмами на Подоле. И, конечно, - не забыть полюбоваться Днепром - одной из крупнейших рек в Европе.
Панорама Киева, которую опубликовало издание // Grant Rooney Premium/Alamy
Кроме Киева в список попали Верона, Джайпур, Гавана, Нью-Йорк, Бильбао, Кейптаун, Ханой, Вальпараисо и Берген.
Джайпур (Индия) // Getty Images
Гавана (Куба) // Kate Hockenhull/Alamy
Верона (Италия) // Don White/Alamy
Берген (Норвегия) // Yvette Cardozo/Alamy
Вальпараисо (Чили)
Бильбао (Испания) // Paul Adams/Alamy
Ханой (Вьетнам) // David Harding/Alamy
Нью-Йорк (США) // Yooran Park/Alamy
Кейптаун (Южная Африка) // National Geographic Image Collection/Alamy