Киев попал в топ-10 городов мира с лучшей панорамой

Киев попал в десятку городов с лучшей панорамой. Рейтинг опубликовало британское издание The Guardian. Журналисты составили топ-десять лучших городских панорам по отзывам своих корреспондентов.

В украинской столице корреспонденты издания The Guardian высоко оценили Андреевскую церковь и виды, которые открываются со смотровой площадки рядом с ней.

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Туристам советуют прогуляться по Андреевскому спуску и полюбоваться разноцветными домиками и храмами на Подоле. И, конечно, - не забыть полюбоваться Днепром - одной из крупнейших рек в Европе.



Панорама Киева, которую опубликовало издание // Grant Rooney Premium/Alamy

Кроме Киева в список попали Верона, Джайпур, Гавана, Нью-Йорк, Бильбао, Кейптаун, Ханой, Вальпараисо и Берген.



Джайпур (Индия) // Getty Images



Гавана (Куба) // Kate Hockenhull/Alamy



Верона (Италия) // Don White/Alamy



Берген (Норвегия) // Yvette Cardozo/Alamy



Вальпараисо (Чили)



Бильбао (Испания) // Paul Adams/Alamy



Ханой (Вьетнам) // David Harding/Alamy



Нью-Йорк (США) // Yooran Park/Alamy