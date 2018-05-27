Киев празднует свой День рождения чистым: коммунальщики за ночь убрали горы мусора

Кому этой ночью было не до веселья, так это киевским коммунальщикам. Они уничтожали следы пребывания фанов в Киеве. Ибо те еще накануне матча превратили центр Киева в сплошную свалку. Больше всего пострадал парк Шевченко и его окрестности. Бутылки от пива лежали горами, а в фонтане плавала тара от напитков.

Об этом сообщил в эфире 24 Канала.

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По его словам, Киев встречает свой День рождения чистым благодаря коммунальщикам. В парке Шевченко всюду лежали бутылки и окурки, сейчас же все убрано и красиво. Британские фанаты были шокированы тем, что киевские коммунальщики смогли убрать парк и его окрестности, а также фонтан, который в интернете нарекли "пивным". Вчера он был похож на огромный кружку пива, в которой плавали бутылки.

Вот так выглядел Киев вчера, 26 мая, после "прогулки" фанов по парку: