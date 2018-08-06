Киев примет Чемпионат Европы 2019 по прыжкам в воду

Европейская лига плавания LEN предоставила Украине право проведения Чемпионата Европы-2019 по прыжкам в воду.

Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины.

Соревнования состоятся в городе Киеве в центре спорта "Лико". Приблизительная дата проведения – август 2019.

Читайте также: Украинец Романчук впервые выиграл чемпионат Европы по плаванию

Стоит отметить, что Украине предоставлено право проведения соревнований по прыжкам в воду Международного уровня в третий раз подряд. В 2017 году в Украине состоялся Чемпионат Европы по прыжкам в воду среди взрослых. Тогда сборная Украины выиграла командный зачет, а действующий капитан юниорской команды София Лискун стала бронзовым призером соревнований. В 2018 году с 22 по 29 июля впервые в Украине состоялся Чемпионат мира по прыжкам в воду среди юниоров.

Больше новостей из мира спорта читайте в разделе Спорт24