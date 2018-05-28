17:02
28 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
26°C 7°C
  • вторник
    25°C 14°C
  • среда
    26°C 11°C
  • четверг
    27°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО УБИЙСТВО ДЕПУТАТА ГУРЫ В ЧЕРКАССАХ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Взрослые дети России. Тропинка дешевле, чем дорога
Вєсті Кремля
00:23, 27 мая
Вести.UA. Жир. Княжеские сутки в ВР. Белуччи по-украински
Вєсті.UA
19:27, 26 мая
Какую большую игру под названием
ЦРУ
09:00, 25 мая
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 мая
Вспомнить Все. Поход в поликлинику
Згадати все
22:49, 25 мая
Телеканал новостей 24 Блоги Юрий Бутусов
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО УБИЙСТВО ДЕПУТАТА ГУРЫ В ЧЕРКАССАХ
Юрий Бутусов

Киев прошел тест на европейскость: как прошла Лига чемпионов

997
Надпись:
Надпись: "Спасибо тебе, Киев" / Народная Правда

Извините, что без драки и скандала, но об этом нельзя не сказать.

Десятки тысяч европейских болельщиков приехали в Киев, и что же произошло?

Читайте также: Футбольные фаны спели "Happy birthday" украинской столице: видео

А ничего, они посмотрели финал Лиги чемпионов и полетели домой. Они увидели цветущий в мае европейский город, которые чисто убран и опрятен. Где на каждом углу тысячи отличного уровня кафе и ресторанов, на любой вкус и кошелек.

Где люди приветливы и многие на английском языке дружелюбно встречают гостей и помогают, и даже единственного до беспамятства напившегося норвежца добрый киевлянин подобрал на улице и дотащил на ночь к себе в квартиру

Где пока нет столько гостинниц, чтобы одновременно принять дополнительно вне сезонной загрузки 25 тысяч человек, но желающие могли разместиться без проблем в ближайших городах. Где корректная полиция, НГУ, СБУ.

Инцидентов и происшествий было меньше, чем было бы в большинстве европейских городов, например, в той же Италии или Испании. Единичные кражи, все абсолютно безопасно, никаких столкновений.

Самое важное – это сами украинцы – я видел, что киевляне также радушно принимают болельщиков, как принимают болельщиков в дни финалов в других европейских городах.

Так что самые главные мои впечатления от Лиги чемпионов – это не "Реал", а мои земляки-киевляне. Киев наглядно показал, что наше общество очень близко к Европе, а значит государство и вся его инфраструктура подтягиваются и будут подтягиваться вслед. И как же жалко сейчас смотрятся потуги российских СМИ и их филиалов в Украине, которые так пытались найти какие-то пятна на нашем празднике – а не вышло.

Всем государственным структурам – властям Киева, всем правоохранительным органам, огромный респект за профессиональную работу.

Особое уважение – многим киевлянам, которые бесплатно приютили у себя иностранцев на период финала, это как я вижу, оказалось тоже весьма распространено. В фейсбук-группе киевлян Kiyv FREE couch, готовых выступить гидом или предоставить бесплатное жилье на время финала зарегистрировалось 8816 человек!

Читайте также: Исторический финал Лиги чемпионов: для одних триумф, для других фиаско

Автор: Юрий Бутусов
Теги: Новости Украины Лига чемпионов Новости спорта Новости Киева Публикации Новости политики
Источник: Юрий Бутусов
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Киев прошел тест на европейскость: как прошла Лига чемпионов
сегодня, 16:01 Киев прошел тест на европейскость: как прошла Лига чемпионов
Юрій Бутусов 996
Совковое детство – вся правда про СССР и детей в нем
сегодня, 11:57 Совковое детство – вся правда про СССР и детей в нем
Блог Медіа 2247
Еда и коммуналка: на что больше всего тратятся украинцы и почему это важно
сегодня, 10:12 Еда и коммуналка: на что больше всего тратятся украинцы и почему это важно
Соломія Ніколайчук 532
Почему мода в
сегодня, 08:39 Почему мода в "ЛНР" не в моде?
Ольга Черненко 2438
Політика Тимошенко, зустріч Меркель із Путіним і загострення на Донбасі – топ-5 блогів тижня
27 мая, 22:00 Політика Тимошенко, зустріч Меркель із Путіним і загострення на Донбасі – топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 1620
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук