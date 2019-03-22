15:30
22 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путина покусал Азаров. Спортивные игры глазами россиян
      Вєсті Кремля
      21:50, 19 марта
      Вести.UA: Зеленский составил конкуренцию Кличко. Диктатор Ляшко
      Вєсті.UA
      20:36, 21 марта
      Не имеет права на свои фильмы: как украинский кинематограф превратился в российскую классику
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Как доносили в Союзе
      Згадати все
      23:50, 20 марта
      Телеканал новостей 24 Блоги Злой Одессит
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ
      Злой Одессит

      "Киев проводит политику раскола", "в Украине гражданская война": о русской проганаде за океаном

      206
      Как российскую пропаганду преподают в университете
      Как российскую пропаганду преподают в университете / Главред

      Чем умнее и образованнее оппонент, тем он коварнее и искуснее – это факт. А потому, я все меньше обращаю внимание на стандартные гибридные вбросы, которые зачастую не представляют собой нечто глубокомысленное и продуманное. Россия в вопросах информационной войны, да, на шаг, а то и два, впереди Украины уже пятый год подряд.

      Но это не делает ее передовиком, наоборот, с точки зрения качества она все же демонстрирует предсказуемость и второсортность.

      Возможно именно потому, что российские "говорящие головы", мягко говоря, пасут задних, так или иначе, но Кремлю приходится привлекать западных экспертов, латентно или явно аффилированных российским режимом.

      Так, намедни на уважаемом и авторитетном ресурсе Foreign Affairs была опубликована статья "Is the Risk of Ethnic Conflict Growing in Ukraine?" авторства лектор факультета политологии Колумбийского университета – Элис Джулиани. Много букв заокеанского эксперта, которые обычный потребитель информационного фаст-фуда обошел бы стороной. Более того, многие из таковых даже не знают о существовании такого журнала как Foreign Affairs, считающийся наиболее авторитетным в вопросах внешней политики США. Но, не отвлекаемся и возвращаемся к нашим… героям.

      Читайте также: Очередное поражение России, или Крейсеру "Адмиралу Нахимову" время говорить "пока"

      Возможно, даже и я бы минул стороной материал уважаемой Элис Джулиани, будучи обремененным иными проблемами, но дело в том, что именно ее статью с жадностью стали последние несколько дней ретранслировать российские СМИ. В частности, такой ресурс как ИноСМИ, занимающийся публикацией пророссийских материалов западных журналистов и экспертов.

      И тот факт, что такой пропагандистский мастодонт как ИноСМИ увлекся статьей Элис Джулиани, уже заинтересовал и меня. И знаете, что вам скажу – после первого же прочтения я навскидку отметил для себя с дюжину искусно скрытых кремлевских нарративов, которые стандартная федеральная пропаганда запихивает своему потребителю в глотку многотонными кирпичами.

      Прежде всего, стоит отметить, что вся статья Элис Джулиани пропитана латентной, а порою и явной критикой "языкового закона Украины", преподносимой в искусной, политкорректной обертке. Чай, образование дает о себе знать, да.

      При этом, миссис Джулиани, будучи гражданкой страны где при все этническом многообразии обучение в школах ведется исключительно на английском языке, в языковых законах Украины видит угрозу этнического конфликта, на подобие того, что происходит на Донбассе.

      Интересно и то, что лектор факультета политологии Колумбийского университета и научный сотрудник магистерской программы по России о самом противостоянии на Донбассе говорит как о, внимание, гражданской войне! При этом, Россию она упоминает как финансового спонсора и снабженца "местных сепаратистов", но никак не непосредственного участника и инициатора конфликта!

      При этом Элис Джулиани сама же упоминает о том, что среди населения Донбасса за отделение от Украины выступало меньшинство – менее 30% населения. Но грубо минует вопрос, а как же это получилось, конфликт такого масштаба и лишь силами меньшинства, в большинстве своем пассивного?

      Когда же мадам лектор углубляется в вопросы истоков межнационального конфликта, в проекции событий 2014 года, она лишь краем касается вопроса русификации. Но при этом полностью игнорирует информационные нарративы России, которые десятилетиями насаждались в этих регионах и среди населения провоцировался страх и паника перед украинизацией.

      Не обошла фрау эксперт и вопросы, связанные с предоставлением Томоса об автокефалии ПЦУ, но и тут невнятные доводы нашей заокеанской коллеги, странным образом пересекаются с нарративами Московского экзархата. О том, что вместо объединения, Киев проводит политику раскола, который так же чреват этническими конфликтами в Украине.

      Странно, но завершив прочтение материала Элис Джулиани, у меня возникло впечатление, что я только, что прочитал очередной вброс гибридного ура-патриотического эксперта, но, получившего образование куда лучше чем в формате "наука подворотни". Оно и чувствуется, ведь практически все нарративы, преподносятся не грубо, а искусно, с академической взвешенностью и тактом.

      Тем не менее, факт – автор явно избегал острых углов, которые ему не могли быть не известны. А так же акцентировал внимание именно на тех моментах, которые подыгрывают общему информационному фону, модулируемому Кремле в медиа-пространстве ЕС через свои аффилированные площадки уже не первый год.

      Остается в данном контексте открытым лишь один вопрос, лектор факультета политологии Колумбийского университета на страницах уважаемого журнала сделала столь много неоднозначных ошибок в своем материале неосознанно или...

      Читайте также: Россию пугает военно-техническое сотрудничество Украины и Китая

      blog_ava
      22 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
      сегодня
      3980
      Автор: Злой Одессит
      Теги: Публикации Новости политики Новости Украины Война Война на Донбассе Томос Российская пропаганда Новости России
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      "Киев проводит политику раскола", "в Украине гражданская война": о русской проганаде за океаном
      сегодня , 15:00 "Киев проводит политику раскола", "в Украине гражданская война": о русской проганаде за океаном
      Злой Одессит 177
      Вопрос к кандидатам: на чем спекулируют ТОП-претенденты на пост президента
      сегодня , 14:01 Вопрос к кандидатам: на чем спекулируют ТОП-претенденты на пост президента
      Українські бюлетені можуть "об'єднати" континенти
      сегодня , 12:00 Українські бюлетені можуть "об'єднати" континенти
      Артем Овдієнко 866
      Первая партия "Байрактаров" в Украине, или Как нам поможет оружие будущего
      сегодня , 08:40 Первая партия "Байрактаров" в Украине, или Как нам поможет оружие будущего
      Юрій Бутусов 2792
      Из грязи в князи, или Привычка зарабатывать на войне
      21 марта , 22:00 Из грязи в князи, или Привычка зарабатывать на войне
      Ольга Черненко 1354
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук