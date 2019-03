"Киев проводит политику раскола", "в Украине гражданская война": о русской проганаде за океаном

Чем умнее и образованнее оппонент, тем он коварнее и искуснее – это факт. А потому, я все меньше обращаю внимание на стандартные гибридные вбросы, которые зачастую не представляют собой нечто глубокомысленное и продуманное. Россия в вопросах информационной войны, да, на шаг, а то и два, впереди Украины уже пятый год подряд.

Но это не делает ее передовиком, наоборот, с точки зрения качества она все же демонстрирует предсказуемость и второсортность.

Возможно именно потому, что российские "говорящие головы", мягко говоря, пасут задних, так или иначе, но Кремлю приходится привлекать западных экспертов, латентно или явно аффилированных российским режимом.

Так, намедни на уважаемом и авторитетном ресурсе Foreign Affairs была опубликована статья "Is the Risk of Ethnic Conflict Growing in Ukraine?" авторства лектор факультета политологии Колумбийского университета – Элис Джулиани. Много букв заокеанского эксперта, которые обычный потребитель информационного фаст-фуда обошел бы стороной. Более того, многие из таковых даже не знают о существовании такого журнала как Foreign Affairs, считающийся наиболее авторитетным в вопросах внешней политики США. Но, не отвлекаемся и возвращаемся к нашим… героям.

Читайте также: Очередное поражение России, или Крейсеру "Адмиралу Нахимову" время говорить "пока"

Возможно, даже и я бы минул стороной материал уважаемой Элис Джулиани, будучи обремененным иными проблемами, но дело в том, что именно ее статью с жадностью стали последние несколько дней ретранслировать российские СМИ. В частности, такой ресурс как ИноСМИ, занимающийся публикацией пророссийских материалов западных журналистов и экспертов.

И тот факт, что такой пропагандистский мастодонт как ИноСМИ увлекся статьей Элис Джулиани, уже заинтересовал и меня. И знаете, что вам скажу – после первого же прочтения я навскидку отметил для себя с дюжину искусно скрытых кремлевских нарративов, которые стандартная федеральная пропаганда запихивает своему потребителю в глотку многотонными кирпичами.

Прежде всего, стоит отметить, что вся статья Элис Джулиани пропитана латентной, а порою и явной критикой "языкового закона Украины", преподносимой в искусной, политкорректной обертке. Чай, образование дает о себе знать, да.

При этом, миссис Джулиани, будучи гражданкой страны где при все этническом многообразии обучение в школах ведется исключительно на английском языке, в языковых законах Украины видит угрозу этнического конфликта, на подобие того, что происходит на Донбассе.

Интересно и то, что лектор факультета политологии Колумбийского университета и научный сотрудник магистерской программы по России о самом противостоянии на Донбассе говорит как о, внимание, гражданской войне! При этом, Россию она упоминает как финансового спонсора и снабженца "местных сепаратистов", но никак не непосредственного участника и инициатора конфликта!

При этом Элис Джулиани сама же упоминает о том, что среди населения Донбасса за отделение от Украины выступало меньшинство – менее 30% населения. Но грубо минует вопрос, а как же это получилось, конфликт такого масштаба и лишь силами меньшинства, в большинстве своем пассивного?

Когда же мадам лектор углубляется в вопросы истоков межнационального конфликта, в проекции событий 2014 года, она лишь краем касается вопроса русификации. Но при этом полностью игнорирует информационные нарративы России, которые десятилетиями насаждались в этих регионах и среди населения провоцировался страх и паника перед украинизацией.

Не обошла фрау эксперт и вопросы, связанные с предоставлением Томоса об автокефалии ПЦУ, но и тут невнятные доводы нашей заокеанской коллеги, странным образом пересекаются с нарративами Московского экзархата. О том, что вместо объединения, Киев проводит политику раскола, который так же чреват этническими конфликтами в Украине.

Странно, но завершив прочтение материала Элис Джулиани, у меня возникло впечатление, что я только, что прочитал очередной вброс гибридного ура-патриотического эксперта, но, получившего образование куда лучше чем в формате "наука подворотни". Оно и чувствуется, ведь практически все нарративы, преподносятся не грубо, а искусно, с академической взвешенностью и тактом.

Тем не менее, факт – автор явно избегал острых углов, которые ему не могли быть не известны. А так же акцентировал внимание именно на тех моментах, которые подыгрывают общему информационному фону, модулируемому Кремле в медиа-пространстве ЕС через свои аффилированные площадки уже не первый год.

Остается в данном контексте открытым лишь один вопрос, лектор факультета политологии Колумбийского университета на страницах уважаемого журнала сделала столь много неоднозначных ошибок в своем материале неосознанно или...

Читайте также: Россию пугает военно-техническое сотрудничество Украины и Китая