Киев с высоты птичьего полета больше 100 лет назад: фото
1918 – это был тяжелый год как для Киева, так и для Украины в целом. 24 канал решил вспомнить, как выглядела столица больше 100 лет назад с высоты.
Исторические фото с большой высоты опубликовала "Исторический Киев" в фейсбуке.
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