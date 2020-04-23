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      Киев с высоты птичьего полета больше 100 лет назад: фото

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      Территория современного гидропарка / facebook.com

      1918 – это был тяжелый год как для Киева, так и для Украины в целом. 24 канал решил вспомнить, как выглядела столица больше 100 лет назад с высоты.

      Исторические фото с большой высоты опубликовала "Исторический Киев" в фейсбуке.

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: История Новости Украины Новости Киева
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