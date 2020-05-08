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      Киев сковали пробки: где затруднено движение – карта

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      Пробки в Киеве сегодня 8 мая 2020 – карта пробок в Киеве
      Пробки в Киеве 8 мая 2020 / Unsplash

      По состоянию на 8 мая 10:30 в Киеве наблюдаются сильные пробки. Причиной могут быть многочисленные ДТП и большой трафик на дорогах.

      Пробки образовались в центре Киева, на левом берегу и в направлении правого берега. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

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      Пробки в Киеве

      • В центре Киева пробки образовались возле метро "Университет", "Золотые ворота" и возле "Дворца Украина".
      • Наблюдается затрудненное движение по улицам Жилянской, Большой Васильковской (возле метро "Олимпийская"), Олеся Гончара и на Прорезной.
      • Значительные пробки образовались на проспекте Победы (в сторону центра), на улице Ильенко (возле метро "Лукьяновская"), на улице Елены Телиги (возле метро "Дорогожичи"), на Набережном шоссе и улице Набережно-Крещатицкая.
      • Затрудненное движение наблюдается на улицах Щусева, Новоконстантиновской, Богатырской, на Большой Окружной, возле метро "Выставочный центр" и на проспекте Степана Бандеры.
      • Значительные заторы возле станций метро "Академгородок", "Житомирская" и на выезде с Софиевской Борщаговки (улица Соборная).

      На левом берегу сложно проехать возле станций метро:

      • "Гидропарк";
      • "Дарница";
      • "Левобережная";
      • "Славутича".

      В направлении правого берега Киева стоят в пробках:

      • Северный мост;
      • мост Метро;
      • часть Южного моста.

      Затори у Києві
      Заторы в Киеве / Фото Google Maps

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Новости Киева Пробки
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