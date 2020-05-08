Киев сковали пробки: где затруднено движение – карта

По состоянию на 8 мая 10:30 в Киеве наблюдаются сильные пробки. Причиной могут быть многочисленные ДТП и большой трафик на дорогах.

Пробки образовались в центре Киева, на левом берегу и в направлении правого берега. Об этом свидетельствуют данные Google Maps. Актуально Коронавирус в Киеве: количество больных по районам Пробки в Киеве В центре Киева пробки образовались возле метро "Университет", "Золотые ворота" и возле "Дворца Украина".

образовались возле метро "Университет", "Золотые ворота" и возле "Дворца Украина". Наблюдается затрудненное движение по улицам Жилянской, Большой Васильковской (возле метро "Олимпийская"), Олеся Гончара и на Прорезной.

по улицам Жилянской, Большой Васильковской (возле метро "Олимпийская"), Олеся Гончара и на Прорезной. Значительные пробки образовались на проспекте Победы (в сторону центра), на улице Ильенко (возле метро "Лукьяновская"), на улице Елены Телиги (возле метро "Дорогожичи"), на Набережном шоссе и улице Набережно-Крещатицкая.

образовались на проспекте Победы (в сторону центра), на улице Ильенко (возле метро "Лукьяновская"), на улице Елены Телиги (возле метро "Дорогожичи"), на Набережном шоссе и улице Набережно-Крещатицкая. Затрудненное движение наблюдается на улицах Щусева, Новоконстантиновской, Богатырской, на Большой Окружной, возле метро "Выставочный центр" и на проспекте Степана Бандеры.

наблюдается на улицах Щусева, Новоконстантиновской, Богатырской, на Большой Окружной, возле метро "Выставочный центр" и на проспекте Степана Бандеры. Значительные заторы возле станций метро "Академгородок", "Житомирская" и на выезде с Софиевской Борщаговки (улица Соборная). На левом берегу сложно проехать возле станций метро: "Гидропарк";

"Дарница";

"Левобережная";

"Славутича". В направлении правого берега Киева стоят в пробках: Северный мост;

мост Метро;

часть Южного моста.

Заторы в Киеве / Фото Google Maps