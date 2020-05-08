Киев сковали пробки: где затруднено движение – карта
По состоянию на 8 мая 10:30 в Киеве наблюдаются сильные пробки. Причиной могут быть многочисленные ДТП и большой трафик на дорогах.
Пробки образовались в центре Киева, на левом берегу и в направлении правого берега. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.
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Пробки в Киеве
- В центре Киева пробки образовались возле метро "Университет", "Золотые ворота" и возле "Дворца Украина".
- Наблюдается затрудненное движение по улицам Жилянской, Большой Васильковской (возле метро "Олимпийская"), Олеся Гончара и на Прорезной.
- Значительные пробки образовались на проспекте Победы (в сторону центра), на улице Ильенко (возле метро "Лукьяновская"), на улице Елены Телиги (возле метро "Дорогожичи"), на Набережном шоссе и улице Набережно-Крещатицкая.
- Затрудненное движение наблюдается на улицах Щусева, Новоконстантиновской, Богатырской, на Большой Окружной, возле метро "Выставочный центр" и на проспекте Степана Бандеры.
- Значительные заторы возле станций метро "Академгородок", "Житомирская" и на выезде с Софиевской Борщаговки (улица Соборная).
На левом берегу сложно проехать возле станций метро:
- "Гидропарк";
- "Дарница";
- "Левобережная";
- "Славутича".
В направлении правого берега Киева стоят в пробках:
- Северный мост;
- мост Метро;
- часть Южного моста.
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