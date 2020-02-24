Киев сковали сильные пробки из-за ливня: цены на такси резко подскочили

В Киеве утром 24 февраля серьезно осложнилась ситуация на дорогах, ведь накануне выпал сильный дождь со снегом. На улицах столицы в разных районах образовались пробки. Транспорт стоит в пробках как на Левобережье, так и на Правобережье.

По состоянию на 9 часов утра пробки в Киеве достигли отметки в 9 баллов. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

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Пробки на Правобережье

Самая самая сложная ситуация в центре столицы и на Набережной. Там пробки сковали Проспект Победы, Воздухофлотский проспект, улицу Саксаганского, Вячеслава Чорновола, Грушевского, Ильенко, Кудрявский спуск.



Пробки в центре Киева / скриншот Google Maps

Пробки также сковали Большую Окружную дорогу, затруднено движение по улицам Житомирской и Борщаговской.



Пробки на Большой Окружной дороге в Киеве / скриншот Google Maps

Пробки на Левобережье

Сложная ситуация и на дорогах Левобережья столицы. Там в пробках остановились автомобили на улице Братиславской, на Броварском проспекте, проспектах Освободителей и Шухевича.



Заторы на Левобережье в Киеве / скриншот Google Maps

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Цены на такси

Из-за непогоды и сильных пробок в Киеве резко подняли цены на такси – в 2-4 раза. Так, поездка на Uber с улицы Калиновой в Шевченковском районе центра обойдется минимум в 400 гривен. При этом не в час пик такая поездка будет стоить 150-200 гривен.



Цены на такси в Киеве подскочили из-за непогоды и пробок / 24 канал

В то же время добраться с Левого берега столицы на Правый можно дешевле – за 200 гривен. Однако в обычные дни, когда нет пробок, цена вдвое меньше – 100 гривен за поездку.



Цена на такси Uber утром 24 февраля / 24 канал



Цена на такси Uklon с Правого берега на Левый в Киеве / 24 канал