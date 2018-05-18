Смотровые площадки и открытые крыши Киева: фото и цена

С приходом теплой поры хочется больше путешествовать. А во время путешествий очень хочется увидеть прекрасную панораму города. Где в столице гости города да и сами киевляне могут полюбоваться Киевом с высоты птичьего полета? Мы знаем самые интересные и небанальные варианты.

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Щит Родины-матери

Адрес: ул. Лаврская, 24

Телефон: (044) 285-94-52

Цена: 300 грн

Время работы: с 10:00 до 16:30, выходной – понедельник

Сюда не пускают тех, кто боится высоты

Смотровая площадка для настоящих любителей экстрима! На известном монументе Родина-мать (высота 102 метра) туристам предлагают подняться на щит.

Он расположен на высоте 91 метр. Поднимают туда на лифте, который едет под углом. Побывать на смотровой площадке одновременно смогут только два человека и инструктор. Цена такого удовольствия – 300 гривен с человека.

Если погода будет ветреная, подняться вам не позволят. Из неприятного: об этом не сообщают по телефону. Кроме того, декоммунизировать надо не только сам монумент, но и обслуживающий персонал. Ибо работают они в лучших традициях СССР.

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Здесь есть еще одна смотровая площадка. На высоте 37 метров. Она полностью зашита сеткой и безопасна, здесь установлено 2 бинокля. И стоит это всего 50 гривен, вам даже сделают минимальную экскурсию. Работает он на час дольше экстремальной смотровой площадки.

Колокольня в Лавре

Адрес: ул. Лаврская, 21

Цена: 20 грн вход на территорию Лавры + 40 грн вход на колокольню

Время работы: с 9:30 до 17:00, ежедневно

Еще недавно площадка была на ремонте

Попав в Киев, стоит сходить погулять в Киево-Печерскую лавру. Здесь можно подняться на Лаврскую колокольню и осмотреть город с высоты 96,5 метров! Смотровая площадка работает с 2015 года, до этого она 10 лет была на реставрации.

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Вам понадобится немного настойчивости, ведь надо будет преодолеть 185 ступенек. Будьте готовы к тому, что лавра пока принадлежит Московскому патриархату и настроение прихожан здесь царит соответствующее.

Софийская колокольня

Адрес: Софийская площадь

Цена: 20 грн для взрослых, 10 грн для детей

Время работы: 10:00-17:30. Четверг – выходной

Прекрасная панорама в центре города

Здесь тоже был закрыт вход до 2015 года. Однако сейчас все желающие имеют возможность осмотреть Киев с высоты 76 метров! Вас ждет вся красота архитектуры центра столицы, а также дальние панорамы Левого берега.

Замковая гора

Адрес: в сторону от Андреевского спуска надо подняться по металлической лестнице

Цена: бесплатно

Для любителей старого Киева

А это, пожалуй, самая популярная смотровая площадкав старой части Киева. Абсолютно бесплатно сможете полюбоваться Андреевской церковью и спуском, прекрасным Подолом.

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Крыша ЖК "Александровский"

Адрес: просп. В. Лобановского 4А

Телефон: +380 98 365 78 78, +380 63 539 78 78, +380 44 228 56 78

Цена: 50 грн

Время работы: с 12 до 22



Тут очень просторно

Замечательное место с прекрасной панорамой. Здесь есть бинокль, кресла, диваны и довольно много места.

Однако, стоит позвонить заранее, работает ли крыша. Ведь время от времени ее сдают в полную аренду для культурных мероприятий, празднований свадеб или дней рождений. Стоит такая аренда 6-7 тысяч.

Крыша недостроя

Адрес: ул. Семашко напротив дома №8

Для тех, кто любит новые районы столицы

Здесь вы не получите никаких услуг. Зато попасть сюда можно абсолютно бесплатно и круглосуточно! Прекрасное место, чтобы полюбоваться закатом или восходом солнца. С крыши 25-этажного недостроя перед вами откроется панорама Святошинского района.

Романтический ужин на крыше

Адрес: просп. Шумского 5

Телефон: +38 093 549 54 54

Цена: от 900 грн

Время работы: круглосуточно

Замечательная идея для свидания

А вот если вы сторонник комфортного отдыха – вам прямая дорога на Березняки. Здесь на крыше дома устраивают романтические свидания. К вашим услугам – закрытая крыша и крытая беседка с декорациями. На ваш выбор романтический ужин и прочие вау-эффекты.

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Здесь также можно отпраздновать день рождения. Но есть ограничение: максимум 7 человек и до 22:30. Стоит такое удовольствие 1 000 грн в час. К услугам клиентов – мебель, декор, посуда.

Редакция 24 Канала желает вам незабываемых путешествий и великолепных панорам!