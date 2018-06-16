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Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Киев содрогнулся от рева и грохота опасных соревнований

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В столице стартовал Чемпионат Украины по мотогонкам. Отчаянные гонщики и гонщицы со всей страны в течение двух дней будут бороться за призы и награды. Гости спортивного мероприятия станут свидетелями крутого и очень опасного шоу.

Трасса в Аргентине? Автодром в Сан-Марино? Индианаполис Мотор Спидвей в США? Совсем нет! Отчаянные мотогонки стартовали прямо в столице Украины.

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Рима – капитан единственной женской мотокоманды в Украине. Газует на байках с 16 лет. Говорит, пересела на двухколесные, потому что захотелось драйва и адреналина. Теперь сделала из своего хобби профессию.

"Три или четыре раза бронзовый призер Чемпионата Украины, с 16 лет в спорте. А первый раз выступила на Чемпионате Украины в 2012 году", – рассказала Рима Сакуа.


Гонщица Рима

А вот Владимир не просто гоняет на байках, а еще и ремонтирует их и тренирует других. По сравнению с первым мотоциклом "Рига", его нынешний выжимает под три сотни километров в час. По секрету нам дает тренерские установки.

Самое сложное – это не потерять концентрацию над собой, чтобы твои эмоции тебя не побороли. Всегда надо быть хладнокровным и одновременно сосредотачиваться над каждым своим движением,
– подчеркнул гонщик Владимир Баранов.

И таких отчаянных здесь около семи десятков. Все съехались из разных областей, чтобы побороться за лидерство в Чемпионате Украины по мотогонкам. Гонщики делятся на 10 классов.

Шоссейно кольцевые гонки – дорогой вид мотоспорта. Здесь и безумная скорость, и адреналин, и современные мотоциклы с топовым тюнингом. Главная часть Чемпионата запланирована на 17 июня. Посетители и болельщики смогут не только посмотреть, а еще и записаться на тестдрайв.

Теги: Новости Украины Новости спорта экстрим
Источник: 24 Канал
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