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      Киев среди лидеров по уровню заторов в Европе: как КГГА планирует избавляться от проблемы

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      Киев третий в Европе и 12 в мире в рейтинге крупнейших пробок. По сравнению с 2019 годом ситуация для столицы Украины только ухудшилась. Как эту проблему планирует решать городская власть – узнавали корреспонденты 24 канала.

      Рейтинг городов с самыми большими заторами уже в третий раз составляла нидерландская компания, специализирующаяся на GPS-навигации. Анализировали более 400 крупных городов.

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      Среди европейских городов худшую ситуацию, чем Киев имеют только Москва и Стамбул.

      Рейтинг заторів
      Рейтинг городов по уровню пробок

      В среднем киевлянин тратит ежедневно полчаса своей жизни на пробки, а за год набегает 9,5 дней. За 2019 год столица только ухудшила свои показатели.

      Мы получили 7 дополнительных процентов пробок за прошедший (2019 – 24 канал) год. Это очень много,
      – пояснил эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов.

      Киев часто сравнивают с Берлином, так как количество жителей и площадь города там почти такая же. Жительница Берлина Ксения объяснила, что в немецкой столице очень удобная и разветвленная сеть общественного транспорта. Только метро насчитывает 173 станции, что в три раза больше, чем в Киеве. И на двухколесных там ездят не единицы, как в Киеве. Ведь велодорожки это отдельная полоса для транспорта, поэтому все больше берлинцев оставляют авто дома.

      Метро Берліна
      Метро Берлина

      "Недавно в городе были введены ограничения скорости для автомобилей в 30 километров в час на большинстве центральных улиц. Вы можете представить насколько быстрее является передвижение на метро по сравнению с передвижением на автомобиле", – рассказала жительница Берлина Ксения.

      В Киеве все же общественный транспорт главный. Он возит 70% пассажиропотоков. Поэтому он должен быть приоритетным по всем параметрам,
      – пояснил эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов.

      Однако чтобы стимулировать людей пересесть с авто, троллейбусы и автобусы должны ездить четко по свободной полосе для общественного транспорта.

      В КГГА признают, что ситуация с пробками едва не катастрофическая. Советник Кличко недавно создал экспертную группу по этому вопросу. В итоге по 200 штрафов в день за неправильную парковку и по 150 эвакуированных авто. Однако, чтобы действительно разгрузить город, нужно достроить Большую Окружную дорогу.

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      "Мы не можем перестроить весь город для автомобилей, чтобы каждому было удобно парковаться. Нет, должно быть больно, должно быть дорого. Вы должны пользоваться или метро, ​​или общественным транспортом, либо не ездить в центр", – пояснил советник городского головы Киева Максим Бахматов.

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      Автор: Людмила Кушнир
      Теги: Новости Украины Новости Киева КГГА Транспорт Авто
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